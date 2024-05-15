東張西望｜疑似何伯大仔公開斥講大話　450萬並非全由老竇所賺？

無綫（TVB）綜藝節目報道76歲何伯與細逾30年「新何太」閃婚，掀起全城熱話。新何太在節目堅稱不是貪對方450萬身家，而是真愛。近日最新一集節目播出後，疑似為何伯的五名子女在Facebook討論區公開宣戰，稱拒養後母；隨後一名自稱為何太的人士以簡體字投稿稱一定會取回錢，事件愈演愈烈。

何伯。（TVB截圖）

今日（15日）再有一名自稱為何伯大仔的網民在討論區投稿，並以「河馬」稱呼新何太。文中他先指何伯上節目時表現不正常，「我父親原本是很正常, 雖然佢平時講嘢唔叻, 但絕不像宜家上電視咁神智不清」。他又表示，新何太原叫何伯介紹男人，但「飲完河馬啲湯水之後，我老豆自己推薦自己，冇同我地五兄弟姐妹商量下，自己同河馬走去簽紙結婚。」

何伯同新何太佛誕出門被野生捕獲。（FB@何伯＆何伯老婆關注組）

他指，五名子女大怒，又想起生前何伯未送過貴重物品給亡母，「我同幾兄弟姐妹點都諗唔明，點樣可以用咁短時間氹我老豆送咁貴嘅嘢，幾十萬，唔係一兩萬。」他又指450萬並非全由何伯賺來，當中亦有仔女家用，以及媽媽多年儲蓄所得，「啲錢係我呀媽同佢捱返嚟同我地仔女比家用，我呀媽好慳, 買餸都會格價先買，所以我地唔容許我地呀媽死慳 死底返來啲錢，比隻河馬一鋪清袋，試問點對得住呀媽! 」

何伯一家。（圖片來源：youtube＠東張+）

他稱必定會捍衛亡母尊嚴，「司馬昭之心－路人皆知，各位香港市民都知河馬係為咩而來，我地會循法律途徑，保護父母財產，以及已去世媽媽的尊嚴。謝謝」。雖然未能證實該網民是否真為何伯大仔，但留言已一面倒支持該網友。

自稱何伯大仔發文轟「新何太」，獲網民一面倒讚好。（FB@何伯＆何伯老婆關注組）

自稱何伯大仔發文轟「新何太」，獲網民一面倒讚好。（FB@何伯＆何伯老婆關注組）