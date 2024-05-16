童顏女星廣州拍節目引人圍觀竟被斥阻塞交通　網民揭真相幫手平反

現年42歲的薛凱琪（Fiona）一向擁有Baby Face，出道20年仍Keep住凍齡靚樣，更被內地網民封為「香港最後一個少女」。近年專注在內地發展的薛凱琪，因參加綜藝節目《乘風破浪3》而人氣急升，節目一個接一個，吸金力強勁！近日薛凱琪現身廣州一間茶樓拍攝節目，吸引不少人圍觀，但就引來部分網民不滿，留言直斥：「來食餐飯，搞到交通堵塞！藝人一個，有圍觀必要嗎？」

薛凱琪（Fiona）一向童顏。（IG@physit）

被內地網民封為「香港最後一個少女」。（IG@physit）

因參加綜藝節目《乘風破浪3》而人氣急升。（IG@physit）

點睇都唔似有40歲。（小紅書圖片）

少女味十足。（小紅書圖片）

片中所見，身穿黑色吊帶背心襯工裝褲的薛凱琪，紥住孖辮，一身打扮非常青春，仿如20歲少女，她在數名工作人員陪同下步出茶樓，並準備上車，現場聚集了約50人圍觀，可見她人氣強勁！有網民認為是薛凱琪的出現造成交通堵塞，但亦有當地的居民留言反擊：「這裏有婦幼醫院和兒童醫院，100米一個紅綠燈，她來不來都每天堵」、「住30年的人表示，嗰度日日都係咁㗎啦」、「笑死，那條路天天都這樣的啦，閉着眼睛就亂罵」。

薛凱琪現身廣州。（小紅書圖片）

一身打扮非常青春。（影片截圖）

準備上車。（影片截圖）

現場聚集了約50人圍觀。（影片截圖）

此外，有網民更大爆料：「榮華租嚟拍戲，業主本來唔想租都要半強逼租畀劇組拍戲，要求出租街道都嚟參與，咁啱識業主聽佢講。」不過消息就未經證實。其實薛凱琪一向非常敬業，早前她在福州開騷時撞正落大雨，但她仍無懼傾盆大雨照頭淋，連唱9首歌，期間雨勢愈來愈大，但她都堅持繼續演出，不過身穿吊帶連身短裙的她就被雨水淋得衣衫盡濕，頭髮更一路滴水，完騷後她亦有在社交平台發文坦言凍到震，但都十分感謝一班歌迷到場支持！

冒雨演出。（IG@physit）

敬業！（IG@physit）

青春！（IG@physit）

出道20年仍Keep住凍齡靚樣。（IG@physit）