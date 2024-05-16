東張西望｜疑似何伯進駐小紅書為帶貨養妻準備？17字留言勁有霸氣

無綫資訊節目《東張西望》播出76歲何伯與細他逾30年「新何太」閃婚一事後，隨即成為全城熱話，何伯「Man爆」處處維護愛妻，與五位子女「撐到衡」；而「新何太」則聲淚俱下力證對何伯是真愛，並非貪圖對方450萬身家，劇情高潮迭起好睇過電視劇。

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

一講起仔女，何伯就十分勞氣。（影片截圖）

雖然《東張西望》對事件的報道暫時告一段落，但網民對事件的關注度依然不減，除了繼續在facebook關注組熱烈議論外，何伯事件同樣受到海外以及內地網民關注，在內地社交平台小紅書討論度極高，甚至形容他們「紅過羅湖橋」。

何伯極力護妻，力證何太煲的不是迷魂湯。（節目截圖)

《東張西望》連日來訪問日前引起全城熱話的何伯及「新何太」。（節目截圖)

而繼疑似何伯五名子女、疑似新何太及疑似新何太個仔，紛紛「現身」facebook關注組表態后，事件另一位主角，疑似何伯本尊今日（16）終「出場」，進駐小紅書，在第一個貼文用繁體字霸氣寫著：「請大家不要再抹黑我！！！夠了！不要欺人大甚！！！」那份憤怒真的隔住螢光幕都感受到，果然「後生仔都唔夠我嚟！」

何伯何太出門。（小紅書）

何伯何太出門。（小紅書）

這位疑似何伯以「香港何伯」為帳號名，IP屬地：中國香港（香港屯門區），並用繁體字自我簡介：「大家好，我是香港東張西望何伯，70多歲的老人，歡迎大家追蹤我。」有網民質疑帳號是否何伯真人，問道：「真人嗎？」疑似何伯竟回覆對方說：「你們不要太過分。」

「疑似何伯」進駐小紅書，網民質疑帳戶真確性。（小紅書）

「疑似何伯」的自我簡介。（小紅書）

另外，雖然大部分網民質疑這個帳號的真確性，但也不禁留言調侃：「用詞好啲好唔好，係欺人太甚啊～」、「何伯咁勁識玩小紅書」「何伯叫你老婆開小红書好唔好？」、「紅過羅湖啦」、「下一步準備直播帶貨，是吧」、「何伯同款帽子、襯衫，你值得擁有」、「何伯自力更生帶貨養老婆？」非常搞笑。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）