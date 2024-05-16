陳嘉佳瘋狂減肥又再瘦一圈震撼視覺　網民讚嘆變標緻甜妹：驚艷

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，成為美食帶貨達人。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。

不過細細粒於去年下定決心，開始認真積極減肥，近月終於瘦身成功。現在的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人，早前她曬出最新的自拍近照更是撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。她又公開體檢報告，並透露由去年8月至今已搣甩超過150磅，現時體重148.1磅，相當犀利。

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

細細粒好鍾意食。(ig圖片)

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

「細細粒」陳嘉佳體重已達237磅。（抖音）

陳嘉佳昨晚於抖音上載了一條新片，大玩手勢舞，她留言寫道：「我也來試試手勢舞，你們覺得我還可以嗎？」還加了hashtag #甜妹# 來形容自己。片中的細妯粒身穿灰色短袖Tee襯牛仔裙，望落明顯比之前又再瘦了一圈，可以看到有腰線，臀圍也細了。而她的樣貌更是愈來愈靚，輪廓更見突出，加上甜美的笑容，真的可以用甜妹來形容。一眾網民都留言驚訝她又再瘦了，並大讚她靚女：「瘦出了新境界」、「瘦了半個自己」、「真的瘦了很多」、「驚艷」、「好漂亮啊！好甜！」

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

細細粒曾用特奕變瘦。(抖音)

網民於直播間被細細粒的雙腳驚呆了。(小紅書)

細細粒的腿相當纖幼。(網上圖片)

細細粒的腿相當纖幼。(網上圖片)

細細粒直播時身材激瘦被截圖討論。(小紅書)

細細粒真係瘦咗好多。(IG圖片)

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