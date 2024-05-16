東張西望｜梁敏巧親揭何伯鏡頭背後真相　採訪五子女神秘細節曝光

《東張西望》報道的76歲何伯戀上細逾30年內地婦成為全城熱話，負責採訪的「東張女神」梁敏巧因而彈起，更獲不少觀眾大讚有訪問技巧。昨日（15日）梁敏巧在Instagram玩「你問我答」，一一解答網民疑問，更「逆風」大讚何伯及「新何太」只是「忠於自己」。

梁敏巧因採訪何伯何太人氣急升。（節目截圖)

問到為何《東張》不採訪何伯五名子女，梁敏巧指已多次致電，惟均被拒接，「打咗比佢哋好多好多次了 佢哋唔聽電話」，並指五名子女至今未聯絡過《東張》說明立場，她又指：「我諗好多人都未必想將自己啲家事公諸於世俾世人討論 人哋點解唔肯接受訪問我就 唔猜度原因啦」。

「東張女神」梁敏巧。(ig圖片)

問到新何太18歲兒子是否因講「臨老入花叢」被截停，梁敏巧稱是。至於問何太行頭是否假貨，親眼睇過及摸過的梁敏巧則指：「唔係專家唔夠膽講 不過啲袋就肯定係A貨」。有人問到何伯是否公開想除褲，梁敏巧代何伯澄清指：「無無無 講到激動 佢整理下件衫姐」。

《東張西望》報導76歲何伯與相差30載的內地女性有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

有人問到何伯期間有沒有望梁敏巧，對她展露興趣，梁敏巧堅稱何伯眼中只有何太，「何伯眼中只有何太 我相信何太深深感受到」，又指兩人成程都「糖黐豆」。被問到首次接觸到何伯何太感受，她表示：「兩個都係忠於自己」，又大讚好羨慕何太：「何伯的確係義無反顧咁愛佢 我都想有個男人 好似何伯咁無條件愛我！」

另有人問：「這麼丟人現眼的事，為什麼還要做？」梁敏巧回覆道：「愛情是不分年齡 為什麼是丟人現眼？」有人又問：「覺唔覺得何伯無腦」，梁敏巧稱：「唔覺」。

梁敏巧玩「你問我答」揭鏡頭背後真相。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧玩「你問我答」揭鏡頭背後真相。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧玩「你問我答」揭鏡頭背後真相。（IG@maggiemanhau）

力證何伯愛何太。（IG@maggiemanhau）

力證何伯愛何太。（IG@maggiemanhau）

覺得新何太仔仔好「純品」。（IG@maggiemanhau）

力撐何伯何太。（IG@maggiemanhau）

力撐何伯何太。（IG@maggiemanhau）

積極解答網民疑問。（IG@maggiemanhau）

積極解答網民疑問。（IG@maggiemanhau）

積極解答網民疑問。（IG@maggiemanhau）

解答網民疑問。（IG@maggiemanhau）

解答網民疑問。（IG@maggiemanhau）

解答網民疑問。（IG@maggiemanhau）

好多人問問題。（IG@maggiemanhau）

指袋是假貨。（IG@maggiemanhau）

支持何伯。（IG@maggiemanhau）

解釋為何五子女不願受訪。（IG@maggiemanhau）

解釋為何五子女不願受訪。（IG@maggiemanhau）