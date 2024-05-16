福祿壽訓練學院｜鄭詠謙濕身扭腰騷肌 麥嘉欣古裝玩剝衫神助攻

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日（19日）Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊將接受第三輪訓練主題 -「生死對決」，並就「主題扮嘢」、「一對一扮嘢」及「扮嘢自由題」三個回合進行對決，每次對決均可邀請同Team學員或導師助演，每場對決勝出學員直接晉級，輸了的學員則需進入危險區。本輪最終將淘汰5名危險區的學員。

出戰前，二人信心十足，麥嘉欣仲向祖藍送心心表示自己有信心，咁Cute嘅。

本集播出的是首回合的「主題扮嘢對決」，分別是《勁歌總選最受歡迎男女歌星》模仿戰及「咪咀大戰」，由專業評審張達明及現場觀眾評分。在《勁歌總選》中，出戰學員有Team Fuk的周百恩、Team Luk的鄭詠謙Moses（助演麥嘉欣Sophia）及Team Sau的梁山山（助演郭浩皇）；而「咪咀大戰」的出戰學員則有Team Fuk的陶大衛（助演黃建東）、Team Luk的趙亮昭（助演吳兆麟、劉倬昕）及Team Sau的葉泓聲Gordon。

在六輪表演中，以Moses與Sophia的「濕身＋剝衫」表演最為吸睛，Moses以林峯在劇集《大唐雙龍傳》中的經典曬肌古裝造型獻唱《Let’s get wet》，並與同樣著古裝的麥嘉欣大跳辣身舞，成功引發尖叫！一心炒熱個場的Moses，還「機心地」走向觀眾席瘋狂扭動健碩身體兼擺Chok甫，又任由觀眾狂射水槍，就連林峯鐵粉「扮工室助理」之一的陳懿德亦被Moses辣㷫至表情管理失控兼放聲尖叫，氣氛恍如林峯本尊親臨現場一樣熾熱。

林峯呢個造型，真係好經典。

麥嘉欣大派福利

是集Sophia可謂大派福利，除了無意間展露了可愛花生樣，又向導師祖藍隔空送心心表示有信心外，首度以古裝造型亮相《福祿壽訓練學院》的Sophia，繼續以超強顏值贏盡焦點之餘，表演期間出奇不意的剝衫動作，更令現場尖叫聲再闖高峯。到底Sophia古裝內暗藏甚麼款式衣著？她與Moses還有甚麼進一步表演會令Moses大叫「好痕」，並獲得「幫人沖涼沖得幾好」評語？密切留意周日節目。

周百恩嘅表演勁感人。

同樣引爆全場尖叫的，還有被導師祖藍指「個樣有少少似陳潔靈」的趙亮昭獻唱《今晚夜》。由於阿昭歌不精、舞不勁，原本祖藍十分擔心，但後來當意外得悉阿昭會跳鋼管舞後，即將之加入表演中。結果阿昭憑「三成撞樣陳潔靈」的樣貌，及強而有力的鋼管舞高難度動作，成功炒熱全場氣氛，祥師兄更一度驚嘆至成個彈起！在眾多高難度動作中，除了「柱式push up」相當Impressive，阿昭的「倒吊式瘋狂自轉五周半」亦贏盡尖叫聲及掌聲，張達明看畢亦忍不住拍案叫絕大讚「好強！」，萬勿錯過。

但祖藍話Gordon似佢曾經扮過嘅蔡卓妍多啲咯。

葉泓聲修長光滑美腿勁吸睛

本集除有神乎其技的精彩表演，還有搞笑的變身舞台，當中最大犧牲的，非Gordon莫屬。上一輪獲羅冠蘭點名力讚有女性魅力的Gordon，今回再下一城扮女仔，目標則是出名是「大笑姑婆」的吳若希，並咪咀獻唱其首本名曲《越難越愛》。據知，Gordon為了成功「變裝」落足心機苦練「若希式」笑容及經典動作，現場不少工作人員欣賞過後均嘖嘖稱奇，驚嘆Gordon「越睇越似若希」。而為了「由頭似到落腳」，Gordon把兩隻腳的腳毛全部剃光，大髀前面、後面及內則均無一倖免，難怪站上台單是一雙光滑修長美腿已成功成為焦點所在！另周百恩及梁山山的表演亦各有各精彩，前者背後暗藏洋蔥真人真事的《青春常駐》令祥師兄感動至一度「講不出聲」，後者則以思捷陳年假髮扮演古巨基獻唱《愛與誠》。至於與鄭中基9成撞樣的陶大衛，則會以爆炸頭Look咪咀獻唱經典名曲《青春豆》。