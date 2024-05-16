神耆小子｜劇情撞正何伯何太風波　樊亦敏獲封「啱數版何太」

《東張西望》報道的何伯何太「忘年戀」成為城中熱話，無獨有偶，無綫熱播劇集《神耆小子》劇情亦有紅顏知己洪玫瑰（樊亦敏飾）和親生仔女「爭產風波」，再加上玫瑰對錢大海（鄭則士飾）照顧周到，煲湯、煲粥、整糖水、焗蛋糕全部做齊，而對玫瑰錫到燶的大海又大送首飾，「神巧合」情節吸引網民在無綫官方社交平台的宣傳片下留言：「新何太合晒時機呀，天時地利都冇咁夾，勁」、「預知能力」。搞笑的是，還有網民主持「公道」，指玫瑰即使「貪錢」，亦「盜亦有道」，笑言她是「啱數版何太」：「我覺得玫瑰都係貪大海啲錢，但至少佢喺大海身邊默默耕耘咗足足12年」、「Rose姐除咗煲湯煲糖水照顧周到，仲要幫大海公司解決咗唔少危機。咁就算貪錢，都叫貪得啱數好多。」

對於遭網民指角色與城中新聞人物「神巧合」，並獲封「啱數版何太」，「玫瑰姐」樊亦敏笑言：「首先多謝大家咁記得我呢個角色，其實玫瑰同大海係咪真愛，大家睇到落最尾就自然有分曉㗎喇，其實我同佢有段好浪漫嘅往事聽晚就播，大家密切留意呀。」

有網友笑言《神耆小子》劇情同《東張西望》何生何太風波神巧合！

至於昨晚（15日）播出一集，劇情講述繼來（曹永廉飾）懷疑玫瑰皇后糕秘方外洩，獨自深夜前往聶總（魯振順飾）的三耳家調查，豈料被逮個正着兼被拉上警局！聶總藉此威脅大海（鄭則士飾）合作，大海原本不欲就範，但為了救兒子繼來，只好向死對頭聶總屈服，盡顯平時收收埋埋的父愛。另邊廂，大海在一鳴（冼靖峰Archie飾）幫助下，發現偷走繼來合約的人是阿Jack（吳子冲飾），遂威脅玫瑰（樊亦敏飾）講出真話，玫瑰為了保Jack竟扛下所有罪名，二人關係耐人尋味……

身為「演戲初哥」的Archie繼續大放笑彈，劇情講到阿勇（蕭正楠飾）不小心將一鳴的白色背心洗到縮水，穿上「縮水小背心」後的Archie全程尷尷尬尬、樣子趣怪喜感十足之餘，小背心還突顯了Archie平時收收埋埋的脹卜卜胸肌和麒麟臂，相當搶眼。Archie與阿蕭一輪打鬧及混戰後，最終阿蕭意外扯爆小背心，令Archie意外露點，場面爆笑。對於Archie的鬼馬演出，網友紛紛留言讚好：「好有喜劇細胞，喜感十足！」、「好好笑Archie」、「努力加油一定掂」、「估唔到Archie完全冇偶包，豁出去演出，勁！」

劇中樊亦敏對鄭則士服侍周到，究竟佢對鄭則士係咪真心？

Archie受訪時透露穿小背心場口是臨時加插：「所以事前冇專登操Fit，係臨拍嘅時候先話不如着件小背心玩吓，知道要着小背心都即刻做咗幾吓掌上壓，但都冇乜用，從嗰日開始我同自己講，一定要所有嘢隨時Ready，唔止淨係演技，身材都要Ready！」Archie續透露拍攝花絮：「因為件小背心得一件，所以得一次扯爛機會，爛咗就冇第二件，拍嘅時候有傾過點樣扯爛件小背心，但就冇傾扯爛之後會發生咩事，當時已經係拍攝嘅中後段，我同阿蕭都好相信大家，所以扯爛嗰吓嘅反應係最真實，希望觀眾都鍾意呢場戲啦。」