妹頭拍《臥底3.0》發福　近照瘦到被以為P圖　獨家公開減肥絕招

盧頌恩（妹頭）、李尚正（阿正）主持的《臥底旅行團》系列，是HOY TV王牌節目之一，近日妹頭宣布跟公司續約，表示：「最近係咁動筆簽野 包括 @hk.hoy 呢份重磅咗嘅合約🙂」雖然合約重磅，但妹頭就減咗磅，不少網民都留言讚她變瘦了，好奇是否P了圖，更向她請教減肥方法。而她接受《01娛樂》訪問時，就分享了自己在三個月內減兩個碼的方法，以及無端端決定減肥的原因。



盧頌恩（妹頭）、李尚正（阿正）主持的《臥底旅行團》系列，是HOY TV王牌節目之一，大受觀眾歡迎，觀眾都留意到，妹頭拍第三輯時比以前圓潤。（HOY TV）

妹頭不止一次說自己已不是「幕前樣」，加上想多花心機打理自己的按摩店和美容院生意，留多點時間返去睇舖，她原本確實想過轉行。《臥底旅行團3.0》播出時，觀眾都留意到她比以前發福，連拍檔阿正都經常開她玩笑，例如浸溫泉時，都笑她：「我以為你咁重一定會沉㖭。」

阿正都試過在節目中取笑妹頭肥。（HOY TV）

當時妹頭的身型確實有肉，尤其是拍埋阿正度。（HOY TV）

對比以前做模特兒時期瘦到成碌竹的照片，妹頭當然「脹」了不少，她向《01娛樂》解釋，拍《臥底3.0》時狀態確實差，因為當時正值按摩店開分店，有千萬樣事要忙，大小事務都一腳踢，「冇時間Take care自己身體狀況，夜晚有壓力就食宵夜，完全唔會諗瘦唔瘦、肥唔肥，但係喺嗰個最爆嘅狀態，就收到公司話拍《臥底3.0》。之前一直都冇收到通知話拍唔拍，但係佢突然間又話開喎，我都唔會減得切，同埋唔會有心機減，有壓力可能食嘢再食得多啲。」

妹頭仍是模特兒的時代，出過首叫《下午茶》的歌，當時身型同現時分別頗大。（MV@下午茶）

拍節目去旅行團密密食，想唔肥都難。（HOY TV）

早前妹頭和阿正拍《臥底服務團》被網民偶遇，當時她仍然面圓圓，但食得好開心。（小紅書圖片）

不過，雖然妹頭圓潤了，但一向對藝人變肥都態度苛刻的網民，卻認為肥嘟嘟的她比以前更可愛、更有觀眾緣，叫她不用減肥。妹頭坦言覺得好意外，或許觀眾支持自己都不是因為體型，而是睇她與阿正互動、四圍去玩，幸好觀眾反應正面，她才不至於太大壓力或有體型焦慮。不過，她又說：「嗰刻都覺得如果自己咁嘅狀態，算啦，唔玩喇，嗰刻已經唔係幕前樣，的而且確真係唔係，但係我好Surprised觀眾接受我呢個非幕前樣，仲要好似大家叫我唔好減㖭。」

雖然網民冇叫妹頭減肥，更指她愈肥愈紅，但她也不時自嘲已不再是「幕前樣」。（HOY TV）

觀眾認為妹頭肥嘟嘟仲可愛。（HOY TV）

網民對於妹頭的身型變化，居然反應正面，證明她確實觀眾緣佳。（fb@HOY TV）

而她日前貼出的簽約相，雖然著白色衫本身會顯肥，但網民都留言說她清減了，更問是不是P過圖。她笑說：「原相到不得了囉，經理人影㗎，我而家我諗瘦咗兩個碼，但係我又未有節目拍，所以啲人唔知道我瘦咗。」講到瘦了多少，妹頭就冇特地去磅重，只能以碼數去計，「我真係冇磅，完全冇磅，但係如果用碼數嚟講，可能由加大碼變返中碼，我目標係去返細碼。」她其後修正，減肥前未誇張到去加大碼，但都算大碼，慶幸拍《臥底3.0》時，仍能著返《臥底2.0》的紅色泳衣，自己都意想不到，笑言：「浸得太多溫泉，我冇晒衫，監粗搵返以前套泳衣著返，佢話你竟然着得落，因為件泳衣有彈性呀嘛。」

《臥底旅行團3.0》中，妹頭著泳衣引起頗大迴響，節目阿正叫妹頭收埋肚腩，妹頭就笑問：「可唔可以畀個咕𠱸我？」好搞笑。（HOY TV）

對比《臥底旅行團2.0》的泳衣相，妹頭當時確實瘦好多，不過她說好彩泳衣有彈性，所以肥了都著得落。（《臥底旅行團2.0》）

妹頭近日的簽約相，瘦到被網民以為P圖，她強調：「原相到不得了！」

雖然妹頭本身冇身型焦慮，覺得肥都可以有觀眾緣，但最終還是為了健康著想，決定要開始減肥，她說：「我覺得係內臟脂肪，同埋個人攰咗，所以我先想減肥。（健康有冇咩狀況？）其實暫時未有，但係阿正成日嚇我，話呢啲嘢唔係即時，例如糖尿病或者乜乜乜，唔係呢一年就會有，係五年後、六年後有，我聽到好驚，嗰陣自己內臟脂肪已經喺臨界線超標，我唔想自己身體有問題就減落嚟。」

妹頭的最新近照，體型明顯已比《臥底3.0》時瘦了成個碼！（受訪者提供）

至於最多人關心的減肥方法，她在IG都略略分享過，主要是戒糖、戒澱粉和做運動，另外亦有去美容院做美容機和小顏術瘦面。她在訪問中進一步透露，主要都是運動和飲食：「拍《臥底服務團》嗰陣，入面有個大隻仔Harrison，佢教咗我生酮飲食，唔食糖唔食澱粉質，我只係做呢樣嘢，冇食糖、冇食澱粉質三個月， Restart返嗰個狀態，瘦返。」很多人好奇，如果拍攝要食嘢又怎辦，妹頭說會照食，但鏡頭後就不會食甜食，她自言本身極鍾意食甜品，所以初時都辛苦，「鍾意到爆！我諗冇人比我更鍾意食甜品！但係係以前，戒咗就發現係一個習慣、係個癮嚟，兩星期左右竟然對甜品冇咁衝動，所以我都好感激生酮專家，而家講嘢同諗嘢都敏捷咗少少。」

原來是大隻仔Harrison教妹頭生酮飲食法。（HOY TV）

妹頭好鍾意食甜品，表示：「我諗冇人比我更鍾意食甜品！」所以戒甜是她減肥的一大阻礙，但試完兩星期之後，她發覺沒想像中難。（Instagram：aiyanalo）

運動方面，她補充：「最近做埋運動，做啲好激烈嘅CrossFit，14分鐘入面係咁做，唔好停，但係已經爆曬汗、燒晒脂，同埋係咁爆汗。舉啞鈴唔准停，一星期做一至兩次，咁已經可以瘦啲。」她透露自己出去搵教練上小組班，每人都只是百幾蚊一堂，軍訓式操練。有趣的是，記者WhatsApp妹頭的那刻，她正正就在做運動，好勤力呀！

妹頭原來靠做CrossFit減肥。（Instagram：aiyanalo）

妹頭說：「放棄響鈴，轉玩壺鈴同啞鈴。」（Instagram：aiyanalo）