新何太被問何伯無錢仲會否陪他一世　九字真言回應親揭拜金之謎

早前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」指細女將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，兩人的行蹤和相關消息連日來都備受關注，甚至成為了網絡紅人，「何伯＆何伯老婆關注組」已有9.7萬成員。

何伯與老婆新何太。（《東張西望》截圖）

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」有人指在深圳見到何伯與太太真身。（FACEBOOK截圖）

新何太被網民起底。(節目截圖)

日前又有網民發現疑似「新何太」以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，分享自己獨有價值觀！有網民留言問她是否「新何太」，她就回覆玫瑰默認身份，對於有人支持她與何伯的愛情，她又表示：「收到，謝謝」！何太的抖音帳號爆光後，即吸引了大批網民到她的抖音號瀏覽，以及在她的作品下留言，與她互動。

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

抖音截圖

默認身份！（截圖）

新何太拍片主要是分享她對兩性之間的獨得看法和見解、她的愛情觀以及價值觀，有很多新何太語錄，她甚至傳授釣金龜秘訣。不少網民都會向新何太請教有關怎樣吸引異性，以及兩性相處之道，又會問她與何伯的愛情故事，當正她是感情顧問似的。而新何太也樂於與網民互動，會親自回覆一些留言，提供她的意見，並以過來人身份分享她的自身經歷。

外界大部分人都認為新何太與何伯一起，這段相差30年的父女戀完全是建基於金錢之上，很難相信兩人是真愛。有網民留言直接問新何太：「何伯沒錢了，你要陪他一輩子」，新何太回應對方表示：「一定會陪他一輩子的」還加上雙手合十、畀心以及玫瑰花的Emoji，以九字真言來表白對何伯的心意，證明自己對何伯是講心唔講金的。

何太以九字真言來表白對何伯的心意。(抖音截圖)

鋪路做網紅？（截圖）

發表自己的見解！（截圖）