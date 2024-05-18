朱千雪宣布BB出世正式榮升做媽咪　以獨特手法揭開BB性別之謎

現年35歲的2012年港姐季軍朱千雪（Tracy），當選入行後備受無綫力捧，可是她卻選擇在事業正值高峰期急流勇退，毅然淡出幕前，轉行成為執業大律師。雖然她已不是藝人，但依然擁有一班粉絲，動向仍備受關注。朱千雪在2019年6月於社交網宣佈與醫生老公吳昆倫（Justin）結婚，並於同年8月初在峇里舉行浪漫婚禮。她於今年元旦公佈已懷孕五個月，但當時並未有透露BB性別。

朱千雪早前挺巨肚出席麥明詩與盛勁為的婚禮。（IG@tracytschu）

老公全程陪伴左右。（IG@tracytschu）

朱千雪好靚呀。（IG@tracytschu）

今日早上朱千雪於IG公布她的寶寶已經出世了，與大家分享她榮升做媽咪的喜悅。她上載了BB一對腳仔的照片，並留言寫道：「Ours 💙」簡單一個字宣布了喜訊，雖然她並沒有透露BB到底是仔仔抑或是囡囡，但她用了藍色心心Emoji，因此可以確定她的BB就是仔仔。她的一眾圈中好友以及網民都紛紛留言恭喜她，為她送上祝福。

朱千雪的BB出世了。(IG圖片)

其實朱千雪在今年情人節曾出post寫道：「Happy Valentine's Day 話咁快就已經同我肚裡面嘅小情人合二為一6個幾月喇，最近我都開始向身邊嘅朋友同媽媽們取經。」當時已被指「小情人」意指BB為男仔。她月前與「2LINE黨」好姊妹岑杏賢同蔣家旻預祝湯洛雯生日，順道舉行了BB性別派對（Gender reveal party）。從她們分享當日的照片中可見，朱千雪挺住巨肚手持藍色汽球，一般Gender reveal party把用「粉色代表生女」、「藍色代表生男」，加上面前一個蛋糕是湯洛雯的生日蛋糕，而另一個蛋糕的朱古力牌寫住「welcome baby」，上面插住「BOY」蛋糕插，明確可見朱千雪腹中BB就是仔仔。

「2LINE黨」好姊妹朱千雪、岑杏賢同蔣家旻預祝湯洛雯生日。（IG：@tracytschu）

朱千雪手上汽球顏色，及蛋糕插牌令BB性別曝光。（IG：@tracytschu）