張致恒夫婦被疑癌症病人公開追數　雯雯絕望留言：倒不如離開

39歲的張致恒與太太區燕雯（雯雯）兩夫妻話題不絕，二人帶著4個兒子及3隻狗，但屢次陷入財政危機，屋企曾被截水截電。早前雯雯自爆已斷絕母女關係，現時只是債主與借款人關係，月初她又上載新片，連環爆四大惡耗，稱兒子入急症、狗狗患癌，就連她自己都懷疑有腫瘤，可謂屋漏兼逢夜雨。雯雯在母親節當天除了再在IG Story鬧爆老公「廢」，還透露即將要行「最後一步」，才可重新生活，想不到一波未平一波又起，一名患癌網民近日就在她的社交平台公開追數。

張致恒與雯雯一家六口。（IG：@stevencheung）

雯雯幾乎隔日上新聞。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯指自己過了難過的一星期。（影片截圖）

雯雯指一星期內連環打擊實在心力交瘁。（影片截圖）

該名網民在雯雯的社交平台留言：「雯雯，我係Cat，你想點呀？畀咗幾個月時間你，爭我嗰萬六蚊一蚊都收唔到，包多春魚都收唔到，之前免費送咁多嘢畀你哋，你哋咁對我？！你好快啲還錢，最多畀你分兩期，分兩個月每次還$8000，所有Payme過數記錄同埋Whatsapp對話我都有keep，唔好逼我公開晒。我真係諗住搵《東張西望》，標題係：寧願呃癌症病人錢，都唔願意出去打工嘅前偶像夫妻。唔好逼我！」

而雯雯亦有親自回覆：「首先，我好多謝你當初主動出現幫我哋。我從來冇諗過呃你，只係我而家未有鬆動可以還到畀你，就算其他人我同樣都係未還，當初你主動企出嚟幫我哋嘅時候，我都有同你溝通我冇咁快有能力可以還到錢，你亦話你明白。至於你兩包多春魚，我冇咗你地址，你block咗我，我根本聯絡唔到你。」更耍無賴的表示：「就算你公開一切，我都尊重你，當中亦可以證明到我有講清楚我冇咁還（快）到畀你，所以不存在呃你錢。最後希望你unblock我，畀返你地址我寄畀你。亦祝你健健康康。」之後雯雯又灰爆出IG Story表示：「既然世界不容納，倒不如離開。」