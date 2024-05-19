錢嘉樂與湯盈盈恩愛行街市勁貼地　結婚12年靠一招收服「鐵漢」

現年58歲的錢嘉樂近日被網民捕獲與老婆湯盈盈一同行香港仔街市，二人在海鮮檔揀海鮮，期間與街市阿姐十分啱傾，非常親民！不過，該網民未知是否故意搞笑，將錢嘉樂認錯做劉青雲，更指：「劉青雲看上去很年輕。」

好恩愛！（小紅書照片）

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湯盈盈與錢嘉樂因合作拍攝TVB綜藝節目《超級無敵獎門人》而擦出愛火花，有指湯盈盈在初次見到錢嘉樂時就認定了他是理想對象，於是就主動展開追求，這段女追男的愛情故事也就這樣展開了！其後不久，兩人就開始發展地下情，低調相戀5年才公開戀情。二人至今結婚12年，多年來恩愛如昔，與兩個寶貝女兒大女錢凱晴（Alyssa）和細女錢凱琪（Kassidy） 一家四口生活幸福愉快。

錢嘉樂與老婆湯盈盈以及兩名寶貝女兒。(ig圖片)

錢嘉樂與太太湯盈盈。

湯盈盈自與錢嘉樂結婚誕下兩名女兒後，為照顧兩個女兒已經減少了幕前工作。(ig@tong_ying_ying)

錢嘉樂亦曾經與不少圈中女神拍過拖，包括李麗珍、關秀媚等，其中與李珊珊的那段戀情最令人刻骨銘心！李珊珊是1996年香港小姐競選的四料冠軍，當年錢嘉樂與李珊珊相愛了9年，更被稱為圈中的「金童玉女」，當時眾人都看好兩人會情定終生，而事實上錢嘉樂亦曾向李珊珊求婚，但可惜李珊珊也未有答應，有指當年女方還年輕未定性，所以未有心理準備要結婚，最後「不結就分」，兩人在2007年宣布分手，結束這段9年情！

在李珊珊患病期間，林保怡不但會去探望她，更陪她到醫院覆診，見到有人偷影更即時喝止，盡力保護好友，相當有義氣。（微博@林保怡）

李珊珊係1996年港姐冠軍。（視覺中國）

婚後，錢嘉樂曾經公開大讚湯盈盈很會煮飯，又會把他照顧得無微不至，從來不會埋怨他因為工作而忽略了自己，也因為湯盈盈的善解人意成功收服到錢嘉樂這位「鐵漢」！

超級恩愛！（IG/@tong_ying_ying）

一家四口！（IG/@tong_ying_ying）

好爸爸！（IG/@tong_ying_ying）