前東張女神大曬仙氣性感婚紗照疑好事近　曾與失婚男星傳父女戀

現年32歲的阮嘉敏（Mandy）在2016年參選港姐10強止步，落選後簽約TVB，因主持《東張西望》而人氣急升，被封為「東張女神」，2022年離開《東張》後專注拍劇，去年憑《靈戲逼人》飾演「鵪鶉妹」若琳而彈出，早前在熱播的《逆天奇案2》中亦有份演出，飾演蔣祖曼律師樓職員Judy，事業發展順利。不過日前阮嘉敏突然在IG曬出一系列婚照，惹來網民猜測好事近！

阮嘉敏（Mandy）在2016年參選港姐後入行。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏曾以鮮黃色小背心裝扮去採訪屯門公園歌舞團。（《東張西望》截圖）

阮嘉敏呢一幕真係經典。（《東張西望》截圖）

去年憑《靈戲逼人》飾演「鵪鶉妹」若琳而彈出。（電視截圖）

「鵪鶉妹」若琳。（電視截圖）

阮嘉敏早前分享粉紅色晚裝照。（IG@mandyyuen）

仙氣十足。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏寫道：「這是一條不能吃飯的裙子，拍照前只喝了一杯咖啡，但拍攝的時候也要縮肚子……好吧，下次決定什麼都不吃也不喝。期待下次再跟這個團隊合作，女生都喜歡拍照留倩影。」身穿低胸喱士透視魚尾晚裝的她，Fit爆身材在貼身剪裁下一覽無遺，盡顯完美曲線，獲網民激讚！

日前再曬出一系列婚照。（IG@mandyyuen）

身穿低胸喱士透視魚尾晚裝。（IG@mandyyuen）

盡顯完美曲線。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏近年工作機會大增，曾參演《輕功》、《隱形戰隊》、《法言人》、《靈戲逼人》等劇集，2017年阮嘉敏與大32歲的林敏驄傳譜「父女戀」，有指當時林敏驄以網聊方式冧掂女方，更不避嫌帶她出席圈中聚會，認識不同電影人，但林敏驄事後澄清只是好友關係。此外，阮嘉敏在2018年開設網上時裝店，又有經營自家營養代餐生意，她在接受傳媒訪問時透露生意不錯，更指有客人進食數月後成功減去約70磅！

阮嘉敏在《逆天奇案2》中飾演蔣祖曼律師樓職員Judy。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏近年工作機會大增。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏不時大曬長腿。（IG@mandyyuen）

2017年阮嘉敏與大32歲的林敏驄傳譜「父女戀」。