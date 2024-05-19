美少年始祖正式進駐抖音竟找不到自己帳號　驚揭一堆冒牌貨嚇呆

現年49歲的吳彥祖 (Daniel) 是一代男神，少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生，絕對可以用頂級神顏來形容。他自從參演了第一套電影《美少年之戀》之後，其顏值令他一炮而紅，亦奠定了他的男神地位。現在的他雖然已青春不再，但依然充滿魅力，比年輕時多了一份成熟男人味，至今仍擁有大批粉絲，就連在內地他也相當受歡迎。昨日吳彥祖正式進駐抖音，並上載了他的第一個作品，令網民十分驚喜。

。（《美少年之戀》劇照）

（《美少年之戀》劇照）

《美少年之戀》嘅吳彥祖真係無敵！（電影截圖）

《美少年之戀》

《美少年之戀》。

《美少年之戀》這一幕回眸，為吳彥祖展開電影生涯中重要一步。（劇照）

時光倒流返返去1998年，吳彥祖憑與馮德倫、舒淇主演的基情戲《美少年之戀》彈起（《美少年之戀》劇照）

由於吳彥祖的人氣，抖音上有不少自認帥度與他相當，並在居住地後冠上了他的名字開設帳號。吳彥祖昨日就上戴了他在抖音上的第一條短片，片中的他不斷滑手機想找到自己的帳號，卻發現有一大堆的冒牌吳彥祖，根本找不到自己的帳號，那些冒牌還包括全國多個地區的吳彥祖，例如「漠河吳彥祖」、「三沙吳彥祖」、「76歲吳彥祖」、「小小吳彥祖」，甚至還有「禿頭吳彥祖」等，他看了一輪即傻眼地表示：「如果你們都是吳彥祖，那我是誰呢？」隨後，吳彥祖也不再看手機，起身並引用電影《新警察故事》中的金句對白，喊話「各地阿祖」們「收手吧！」，相當搞笑。片中吳彥祖更是素顏出鏡，無懼以真面目示人，完全沒有偶像包袱，網民亦因為終於等到男神來到而非常開心。

吳彥祖進駐抖音。(抖音截圖)

吳彥祖進駐抖音。(抖音截圖)

吳彥祖進駐抖音。(抖音截圖)

吳彥祖進駐抖音。(抖音截圖)

吳彥祖進駐抖音。(抖音截圖)

吳彥祖找不到自己的帳號。(抖音截圖)

吳彥祖找不到自己的帳號。(抖音截圖)

吳彥祖找不到自己的帳號。(抖音截圖)

吳彥祖找不到自己的帳號。(抖音截圖)

吳彥祖找不到自己的帳號。(抖音截圖)