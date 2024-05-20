熱播劇《繁花》6月3日登陸無綫　王家衛：劇裏我在上海看到了香港

由知名電影人王家衛執導及擔任監製的第一部電視劇《繁花》，落實由6月3日起在翡翠台播映，翡翠台亦成為內地以外全球地區電視平台首播的第一站。

導演及監製王家衛

攝影指導鮑德熹

除了因為《繁花》的故事發生在上海的同時，也滿載著香港人的故事及精神外；曾多次奪得香港電影金像獎殊榮、憑《春光乍洩》成為香港首位康城最佳導演得主的王家衛，其實也是1980年時透過參加TVB第一期編導人員訓練班投身幕後，曾任無綫劇集《輪流傳》助理編導，並不具名參與《執到寶》及《神女有心》等無綫劇集製作，故此王家衛首部電視劇在TVB成為內地以外全球地區電視平台首播的第一站，可謂別具意義。

美術總監屠楠

原著同名小說作者金宇澄。

另由於《繁花》劇本是以上海話撰寫，劇中演員也是全程以上海話為主進行拍攝，為了令觀眾更易代入劇中90年代上海氛圍，並將劇集以最原汁原味的版本呈獻，無綫設有普通話主聲道及上海話次聲道任君選擇，相當貼心。

昔日黃河路的高級飯店多不勝數，由於當時正值香港影視業的黃金年代，故當時不少香港藝人獲邀到黃河路飯店擔任剪綵嘉賓。

《繁花》氣氛渲染圖

《繁花》氣氛渲染圖

雖然《繁花》故事發生在上海，但其實也是香港人的故事，90年代的上海是經濟剛剛起飛的年代，滿街都是黃金機會、及誓要力爭上游拼搏的實力野心家，「人生講的就是一個機會，你要是抓牢了，青雲直上。」劇中簡單一句對白，已反映了90年代上海人的心態與夢想。同一時期，香港的經濟發展也是如日方中，香港人肯搏肯捱的精神造就了經濟的起飛；90年代的香港樂壇更是華語音樂的中堅力量，講述著香港城市文化，並擴散至內地，影響了一大批奮鬥中的年輕人；香港和上海在90年代有著密不可分的關係。

《繁花》黃河路至真園模型圖。

劇中咁繁華嘅黃河路，係由實景加電腦特效配合打造而成。

劇中咁繁華嘅黃河路，係由實景加電腦特效配合打造而成。

為了帶出90年代上海起飛的同時，也是香港發展蓬勃的黃金時代，在劇組臆造出來的90年代繁華上海盛世，觀眾們還能看到舊港片的影子及味道。王家衛曾在劇集花絮中說：「也許觀眾在看我們劇的時候，會認為某些場面太過繁華了。那是因為我們要還原的是當時人、當時的感受。我第一次走進我們的黃河路的時候，我體會到甚麼叫『雙城記』，在我以前的電影裏，我在香港看到了上海；在這劇裏，我在上海看到了香港。」

劇中咁繁華嘅黃河路，係由實景加電腦特效配合打造而成。

劇中咁繁華嘅黃河路，係由實景加電腦特效配合打造而成。

除了王家衛，《繁花》台前幕後都有不少香港團隊，他們都是資深的影視界精英，分別有香港電影金像獎得獎常客、曾憑《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳攝影的香港著名攝影師鮑德熹擔任攝影指導；負責原創音樂、曾多次與王家衛合作、被行內人譽為是電影音樂「妙手回春」聖手的陳勳奇；及憑《倩女幽魂》榮獲第24屆金馬獎最佳服裝設計獎的陳顧方擔任造型指導。另外還有劇集監製、製片、製作、美術及搭景等不少幕後重要崗位，亦是出身於香港的影視界精英。

胡歌飾演的阿寶，由無名小子搖身一變成為上海灘叱吒一時的寶總。

胡歌飾演的阿寶，由無名小子搖身一變成為上海灘叱吒一時的寶總。

游本昌飾演爺叔

被譽為「2024年必追陸劇」的《繁花》，自播出後在內地及港澳地區引發不少熱話，除了有海量社交話題及有「繁花熱」的興起外，騰訊累計有效播放達 15億，微博累計熱搜話題逾2,105個，微博話題閱讀量約115億，抖音話題播放量191億外；該劇在豆瓣的評分亦持續高開8.7分，評價人數更已超越46萬（所有數據截至今早10點）。

馬伊琍飾演玲子

唐嫣飾演汪小姐

辛芷蕾飾演李李

另外《繁花》在短短半年內，亦橫掃了不少頒獎典禮兼獲獎無數，成績斐然，包括《2024電視劇品質盛典》：「年度品質榜樣製作」《繁花》、「年度卓越品質之星」胡歌、「年度突破表演劇星」唐嫣、「年度品質實力劇星」辛芷蕾等共11個獎項；《第二屆中國電視劇年度盛典（CCTV）》：「年度大劇」、「年度男演員」胡歌、「年度女演員馬伊琍」、「年度幕後」鮑德熹、屠楠等12個獎項；《首都廣播電視節目製作業協會》：「年度匠心劇集」及《中國影視攝影師協會CNSC 2023》：「年度創作劇集類最佳攝影」等3個獎項。

劇中充滿藝術感的畫面比比皆是。

寶總就是靠這批股票認證券，快速打造出屬於自己的火紅事業及光輝人生。

高度還原的昔日黃河路，及90年代上海人及香港人的精神，是劇集重心之一。

拍攝耗時3年多的《繁花》，主演陣容有胡歌（阿寶）、馬伊琍（玲子）、唐嫣（汪小姐）、辛芷蕾（李李）、游本昌（爺叔）、董勇（范總）、鄭愷（魏總）等，並透過超認真的製作、高度還原上海90年代黃河路的繁華盛世面。劇組除以一比一比例實景搭建，並加入電腦特效將實景加以延伸，將輝煌無比的90年代上海盡量忠於原型呈現到觀眾眼前。

高度還原的昔日黃河路，及90年代上海人及香港人的精神，是劇集重心之一。

高度還原的昔日黃河路，及90年代上海人及香港人的精神，是劇集重心之一。

還有王家衛對香港及上海的特有情懷。

故事簡介：

《繁花》改編自金宇澄撰寫的同名小說，講述滿是機遇與希望的90年代上海，年青的阿寶（胡歌飾）憑藉敢拚敢做的本領及忠厚的本性，由無名小子搖身一變成為上海灘叱吒一時的寶總；而背後支撐著寶總打拼的，除有寶總恩師爺叔（遊本昌飾），還有飯店「夜東京」老闆娘玲子（馬伊琍飾）和外貿大樓的汪小姐（唐嫣飾）。隨著神祕女子李李（辛芷蕾飾）強勢空降黃河路，以時髦經營的高級飯店在黃河路搶去不少風頭，不但令寶總事業受威脅、就連人際關係也受到了前所未有的考驗。

《繁花》已落實由6月3日起，逢周一至周五晚九點半翡翠台播映。