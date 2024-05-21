陳偉霆為好友結婚任伴郎變合照流水席　同場這位頂流太太罕有現身

現年38歲的陳偉霆，轉戰內地發展後撈得風山水起，吸金力強勁之餘又擁有大批粉絲，晉身內地頂流之列。

陳偉霆在內地人氣強勁。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆（右二）近日為工作夥伴兼好朋友林晉諾結婚擔任伴郎。（小紅書）

陳偉霆與新郎相識多年的好兄弟。（小紅書）

雖然走紅，但陳偉霆依然非常親民，尤其寵粉，對朋友也非常好。日前其好友結婚，陳偉霆還擔任伴郎，影片在社交平台流出後，隨即成為熱話。陳偉霆當日由接新娘開始已經參與，還幫手用電話拍片。

陳偉霆被讚是最帥伴郎。（小紅書）

陳偉霆當日由接新娘開始已經參與，認真好兄弟。（小紅書）

新郎唱歌時，陳偉霆在旁點頭及豎起拇指鼓勵。（小紅書）

新郎唱歌時，陳偉霆在旁點頭及豎起拇指鼓勵。（小紅書）

到晚上陳偉霆則換上黑色西裝，戴着無邊眼鏡，帥氣樣子在兄弟團中尤其突出，但他也沒有擺起明星款，與眾人打成一片，新郎唱歌時，他又在旁點頭及豎起拇指鼓勵。期間大量女賓客把握時機上前與他合照，他都來者不拒，難怪網民講笑成為了「合照流水席」，而且陳偉霆同女生合照都會擺出「禮貌手」，不是放在身後便是翹起，非常紳士。

伴娘們當然不放過合照機會。（小紅書）

伴娘們當然不放過合照機會。（小紅書）

不少粉絲看了照片都非常羨慕場內女賓客，更大讚陳偉霆是「最帥伴郎」：「伴郎怎麼找這麼帥的！ ！」、「好帥啊陳偉霆」、「我好喜歡陳偉霆，氣質和顏值」、「陳偉霆可真帥得離譜」。

陳偉霆當晚成為女賓客合照對象，輪流上前合照，他來者不拒。（小紅書）

友善之餘，還非常紳士，與女士合照時，全程「禮貌手」。（小紅書）

網民大讚陳偉霆高顏值。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

而除了有陳偉霆外，林峯太太張馨月當晚也在場，雖然老公近來忙於宣傳電影、電視劇周圍飛，但她也不愁寂寞，在婚宴裡玩得非常盡情，事後還把與新娘及陳偉霆的合照分享到社交平台，網民大讚林峯嫂雖然打扮低調，但一樣靚女，散發少女味。

林峯太太張馨月也有出席。（小紅書）

張馨月與陳偉霆及友人合照。（小紅書）

張馨月與賓客合照。（小紅書）

另外，不少網民都好奇新郎、新娘的真正身分。據知，新郎叫林晉諾，背景非常猛料，父親林國華是歡瑞旗下名氣最大的製片人之一，林晉諾同樣出色，曾擔任多部網劇的製片人，當中包括《黑金風暴》，而他與陳偉霆是工作夥伴兼好朋友，陳偉霆最早到內地拍戲就是新郎當藝人總監，又曾一齊健身，可見二人多年兄弟情要好；而新娘則是張雅卓則是歡瑞旗下藝人，與新郎譜出辦公室之戀，也曾拍過不少內地影視作品，

一對新人與兄弟團、姊妹團合照。（小紅書）