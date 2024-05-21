模範夫妻路人視覺拍拖揈手放閃勁甜蜜　天王疑着爛鞋身高再成焦點

郭富城與老婆方媛（Moka）於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已結婚7周年，城城與方媛至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，相夫教女，過住少奶奶生活，男主外女主內。城城向來十分愛錫家人，是圈中出名的好老公和好爸爸。日前有網民就偶遇兩人在商場內拍拖，並拍照片放到社交網上分享。

方媛2017年與郭富城結婚後，生下愛女Chantelle。（視覺中國）

郭富城一家四口在上海為方媛慶祝生日。（IG：@aaronkwokxx）

城城再次拉頭馬，全程拖實老婆方媛。(vcg)

郭富城為太太方媛慶祝生日。（IG：@aaronkwokxx）

郭富城與老婆方媛雖然已為人父母，但閒時也會爭取時間享受二人世界，維繫彼此甜點的夫妻關係。兩人日前被網民影到於金鐘某商場內拍拖，博主表示趕不及影相，故只影到他們的背面，不過也能一眼認出就是郭富城和方媛。相中可見，城城夫妻倆全程手拖手，戴上粉紅色頭箍的方媛相當搶眼。兩人還拖住手揈來揈去，公然大曬恩愛，羨煞旁人。網民又討論郭富城身高之謎，認為他沒有公布的171cm那麼高。有自稱身高162cm的網民就表示曾偶遇過郭富城，覺得身高和城城差不多。最搞笑是有網民指城城的鞋底疑似開胶了，但仔細看其實是地板反光的倒影，令人產生錯覺。

郭富城與老婆方媛拍拖被偶遇。(小紅書)

方媛與郭富城結婚後，不時高調放閃。（方媛微博）

方媛素顏被偶遇生圖。(小紅書)

方媛素顏被偶遇生圖。(小紅書)

方媛（IG@mokafy）

方媛（IG@mokafy）

方媛MOKA過往曾多次變裝。（影片截圖）