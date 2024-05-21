何伯夫婦搭地鐵新何太獲讚皮膚好　竟被形容係明星齊做一事證恩愛

早前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」指細女將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，兩人的行蹤和相關消息連日來都備受關注，甚至成為了網絡紅人，「何伯＆何伯老婆關注組」已有10.3萬成員，人數持續增加。最近新何太被發現以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，分享自己獨有價值觀，目前已吸納了1.2萬粉絲。

何伯與老婆新何太。（《東張西望》截圖）

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」有人指在深圳見到何伯與太太真身。（FACEBOOK截圖）

新何太被網民起底。(節目截圖)

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

日前又有網民在地鐵偶遇何伯與新何太，並把短片放到社交網上分享。該名網民留言寫道：「別人都說香港出門見明星🤣我今天見到他本人，皮膚保養的不錯👍」竟以明星來形容兩人。有另一位同樣在地鐵偶遇何伯與新何太的網民也分享了照片，表示：「又發現到，其實啲皮膚真係唔差」，異口同聲讚新何太皮膚好。片中可見何伯身穿粉紅色polo恤配卡其色長褲，戴上cap帽和口罩，新何太身穿黑色碎花裙襯白色外套，也有戴上口罩。新何太手拿住兩部手機在玩手機，何伯則在她身旁觀看，期間兩人有聊天，看來相當恩愛。

」

再有網民分享偶遇何伯與新何太的照片。(FB圖片)

再有網民分享偶遇何伯與新何太的照片。(FB圖片)

有網民指兩人都沒有戴勞力士手錶了。(網上圖片)

抖音截圖

默認身份！（截圖）

何太以九字真言來表白對何伯的心意。(抖音截圖)

鋪路做網紅？（截圖）

發表自己的見解！（截圖）

網民稱是老千語錄！（截圖）

何伯與新何太又被偶遇。(小紅書)

新何太被讚皮膚好。(小紅書)

新何太被讚皮膚好。(小紅書)