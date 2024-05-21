黎明大批粉絲騷後包圍停車場等候　唱呢首歌成功換來天王兩次甜笑

黎明（Leon）近月在澳門舉行的《黎明STAGE ON 8演唱會2024》，吸引大批中港以及海外到場支持，可見黎天王入行多年，依然魅力不減。

黎明近年開騷都以官仔骨骨形象示人，今次都不例外。（葉志明 攝）

由於現場以內地觀眾為主，所以黎明全程以國語交談，相對少了金句。（葉志明 攝）

黎明狀態極佳。（葉志明 攝）

唱到《夏日傾情》，黎明向觀眾遞咪合唱，現場觀眾都乖乖一齊唱。（葉志明 攝）

演唱會上，黎明施展渾身解數，獻唱多首經典金曲，掀起回憶殺，令觀眾拍爛手掌全場氣氛High爆，但一班粉絲依然不夠喉，完騷後齊齊跑到停車場守候，希望多見偶像幾面。

黎明離開時第一時間向粉絲揮手。（小紅書）

現場尖叫聲不斷。（小紅書）

粉絲大讚黎明沒有架子。（小紅書）

好靚仔。（小紅書）

從網上片段可見，雖然停車場守候的粉絲人數眾多，但眾人非常守秩序，邊唱著《夏日傾情》：「I love you 你會否聽見嗎？」，邊等待黎明的出現。唱了半小時，換上便服的黎明在粉絲的歌聲下終於現身，守候多時的粉絲情緒即時高漲，瘋狂尖叫。黎明也非常識做，第一時間向粉絲揮手打招呼，登上座駕後亦顧及另一邊的粉絲，拉低車窗向大家揮手道別，並連續送上兩次甜笑。這個甜笑對粉絲來說，正如歌詞中一句：「見你一面也好 緩我念掛」。

黎明顧及埋另一邊的粉絲。（小紅書）

黎明向守候多時的粉絲揮手道別。（小紅書）

還送上甜笑。（小紅書）

再送多次甜笑。（小紅書）

黎明的粉絲無論見到偶像幾興奮依然保持克制，唯有造成混亂，連在場保安都不禁給個讚。（小紅書）

有粉絲留言近距離見到偶像，皮膚超好超白又年輕，看起來只像30至35歲，鏡頭真的只能還原黎生本人四成帥氣。其他粉絲也大讚：「Leon甜笑兩次」、「他真的超Nice，一點架子都沒有」、「他真的又帥又善良」。值得一讚的是，黎明的粉絲無論見到偶像多興奮依然保持克制，未有造成混亂，連在場保安都不禁給個讚。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）