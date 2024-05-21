黎明大批粉絲騷後包圍停車場等候 唱呢首歌成功換來天王兩次甜笑
撰文：陳釗
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黎明（Leon）近月在澳門舉行的《黎明STAGE ON 8演唱會2024》，吸引大批中港以及海外到場支持，可見黎天王入行多年，依然魅力不減。
演唱會上，黎明施展渾身解數，獻唱多首經典金曲，掀起回憶殺，令觀眾拍爛手掌全場氣氛High爆，但一班粉絲依然不夠喉，完騷後齊齊跑到停車場守候，希望多見偶像幾面。
從網上片段可見，雖然停車場守候的粉絲人數眾多，但眾人非常守秩序，邊唱著《夏日傾情》：「I love you 你會否聽見嗎？」，邊等待黎明的出現。唱了半小時，換上便服的黎明在粉絲的歌聲下終於現身，守候多時的粉絲情緒即時高漲，瘋狂尖叫。黎明也非常識做，第一時間向粉絲揮手打招呼，登上座駕後亦顧及另一邊的粉絲，拉低車窗向大家揮手道別，並連續送上兩次甜笑。這個甜笑對粉絲來說，正如歌詞中一句：「見你一面也好 緩我念掛」。
有粉絲留言近距離見到偶像，皮膚超好超白又年輕，看起來只像30至35歲，鏡頭真的只能還原黎生本人四成帥氣。其他粉絲也大讚：「Leon甜笑兩次」、「他真的超Nice，一點架子都沒有」、「他真的又帥又善良」。值得一讚的是，黎明的粉絲無論見到偶像多興奮依然保持克制，未有造成混亂，連在場保安都不禁給個讚。