49歲混血男星娶細15年性感嬌妻自爆想生B　極寵妻變顧家好男人

現年49歲藝人尹子維與細15年的「內地第一美乳」徐冬冬經歷過分手又再復合，今年2月宣布訂婚，徐冬冬騷鑽戒曬幸福。上月有雜誌爆出兩人到香港辦理婚姻登記，遞交擬結婚通知書，本月底將辦婚宴。近日徐冬冬與尹子維拍片自爆已備孕中，尹子維更大曬好老公一面，力證是鍚老婆顧家好男人！

徐冬冬﹑尹子維早前宣佈訂婚 。（徐冬冬微博圖片）

徐冬冬與尹子維在香港拍片，徐冬冬帶尹子維行街拍拖，食飯、買衫買書均由徐冬冬出錢，相當霸氣！而尹子維亦不乏貼心一面，下雨時將雨傘給徐冬冬，自己出去淋雨截車；每日朝早幫徐冬冬斟熱水，食飯又會先夾餸給徐冬冬，以及幫徐冬冬攞行李，認真鍚老婆鍚到燶，難怪徐冬冬一口答應求婚，徐冬冬更感動得要發文大讚尹子維無微不至。

徐冬冬與尹子維常曬恩愛。（抖音）

徐冬冬又發文證實有生B計劃，「調理身體，備孕中」，又澄清尚未懷孕，但看來組成一家三口日子不遠矣。尹子維及徐冬冬2019年曾宣布分手，有傳當時尹子維曾送出價500萬人民幣（按當時匯價約570萬港元）的寧波別墅，望打動徐冬冬，可惜不成功，直至去年兩人才正式復合。此後尹子維極愛鍚徐冬冬，臨近婚禮，徐冬冬被爆出當年幫性感雜誌拍的走光照，尹子維發文「我很幸運」力撐未婚妻，支持徐冬冬到底。

徐冬冬帶尹子維出去威。（抖音）

甜蜜食飯。（抖音）

徐冬冬埋單。（抖音）

尹子維積極做好老公。（抖音）

每朝早幫徐冬冬斟水。（抖音）

攞行李。（抖音）

好甜蜜。（抖音）

尹子與徐冬冬。（微博@徐冬冬）