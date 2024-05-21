譚詠麟武漢開騷罕有拒絕粉絲合照簽名　親自解畫原因竟然係......

近年主攻內地市場的「校長」譚詠麟，唱過多首膾炙人口經典金曲，在內地有極高人氣，除了隨香港明星足球隊穿州過省踢友賽之外，他也不忘其歌手身分，日前便在武漢五環體育中心體育場隆重舉行《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會-武漢站》。

譚詠麟日前在武漢五環體育中心體育場舉行《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會-武漢站》。（微博圖片）

觀眾反應熱烈。（微博圖片）

譚詠麟在內地極高人氣。（微博圖片）

年年25歲的校長在演唱會上獻唱多首金曲又載歌載舞，演出足足3小時誠意萬分，台下觀眾反應亦非常熱烈。但開騷前竟發生小插曲，事緣校長在內地有大批粉絲，難得偶像在當地開騷，於是想盡辦法希望能作近距離接觸，其中就有部分粉絲在校長下榻酒店守候，希望能得到偶像的簽名或合照一張，但竟遭向來「寵粉」的校長，當面婉拒。

年年25歲的譚詠麟在歌唱時載歌載舞。（微博圖片）

型呀！（微博圖片）

有粉絲將片段分享到社交平台，片中粉絲一見到偶像步出酒店即大叫「校長」、「Good Show」，身穿一身運動服的校長也友善跟大家揮手打招呼，正當保安以「趕時間」想幫他解圍時，校長主動停下步來說：「不是趕時間，只是我的習慣就是演唱之前，要讓自己集中，不想讓（注意力）分散，所以不會跟你們簽名、拍照，你們知道就好。我還要去把rundown順一下，看看要說什麼、有什麼要調動，所以內心要保持平靜。」不少粉絲表示諒解，表示見到校長真人已經好開心，又大讚校長專業。

校長見到守候多時的粉絲，即揮手打招呼，相當友善。（小紅書）

保安以「趕時間」想幫校長解圍時，校長示意不用。（小紅書）

親自解釋不簽名和合照的原因。（小紅書）

原來是不想分散精神。（小紅書）