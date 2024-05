王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉(Irisa)向來以擁有驕人身材見稱,一向作風大膽的她,經常以性感形象示人,挑戰尺度。王麗嘉的IG上有大量火辣福利圖,即使她爸爸曾公開表示介意愛女如此性感,亦反對無效,最後也唯有接受,並讚女兒的相影得靚,好識玩,是個開明的爸爸。而身為媽咪的馬詩慧更是十分支持女兒,女兒有不少靚相甚至是由她親自操刀拍攝的。今日王麗嘉又post了多張性感照請網民眼睛吃冰淇淋。

王麗嘉於曼谷旅遊的靚相。(ig圖片)

王麗嘉留言寫道:「i love it here. can u tell? (我喜歡這裡。你能說嗎?)」她分享了一些日常生活照,當中包括她去旅遊度假的靚相,以及家中愛犬的照片,當然不少得她一貫的性感火辣水着福利圖。其中一張是她身穿比堅尼泳衣,以低炒角度影住自己的心口玩自拍,令原本已澎湃的上圍有奪衫而出的效果,震撼網民視覺。

王麗嘉曬出生活照。(ig圖片)

當中包括王麗嘉的性感美照。(ig圖片)