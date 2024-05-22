富貴人妻岑潔儀素顏帶仔仔返面試班　遭校長當外傭兼無禮呼喝

岑潔儀（Zoey）自從2012年嫁給馬來西亞富商Dixon後，先後育有兩名兒子。日前她素顏拍片，指自己送兒子去「面試班」上堂，在校內遭一名短髮阿嬸喝停「姐姐，You come here！」。岑潔儀對於自己被當作外傭見怪不怪，仲話因為成日都唔化妝都被認錯係姐姐。「但我覺得佢態度好差。我就問佢：『你講乜嘢呀？』咁佢就話：『哦，唔好意思呀，媽咪呀，過嚟呢度簽名。』然後我行去簽名，然後畀下學期嘢我，再送個仔落去。我上番去問佢叫咩名，佢答我：『我係呢度校長呀！』」

岑潔儀於校長的態度非常不滿，令她考慮是否應該為囝囝轉校。「就算對住姐姐個態度都唔應該咁惡劣啦！我真係打咗個愕然，同埋我要深深再諗阿仔應唔應該再喺呢個面試班上堂囉，我覺得如果佢係呢間學校校長，佢係應該表現出嚟令家長順服或者安心令家長畀小朋友嚟你間學校上堂囉，佢係令我非常之失望！」

為免模糊焦點，岑潔儀表示收到唔少留言問面試班喺邊，但她只能透露係九龍塘區嘅名校。「我話我似姐姐係搞下gag，等大家開心下！令我嬲嬲嘅係，一個所謂校長（面試班都有校長？）佢對姐姐態度係呼呼喝喝（我對我姐姐都唔會咁啦），一個唔尊重人嘅人竟然做教育，仲係校長？！佢好意思講出口，我真心佩服！仲有一班覺得佢哋好神嘅家長，希望大家要了解清楚先好報名，唔好好似我咁，朋友話好就去，自己應該了解清楚先，學費都好貴嫁嘛！」最好笑係岑潔儀搞網上投票，連老公、細佬都投票佢似姐姐，不過其實岑潔儀本身真係擁有1/4泰國血統，06年參加節目《美女廚房》中的美少女廚神爭霸戰後，加入無綫電視成為藝員，至婚後才淡出幕前專心相夫教子。