頂流男神與小孩合照一舉動見真實人品　視后生圖流出獲讚靚過上鏡

現年43歲的黃宗澤憑住劇集《廉政狙擊》在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為大灣區視帝，躋身視帝之列。近年穿梭中港兩地發展的他，人氣有增無減，不論在香港或是在內地都相當受歡迎。前日就有網民在香港旅遊期間偶遇了黃宗澤，還有劉佩玥以及曹永廉，並把合照放到社交網上分享。

黃宗澤榮登大灣區視帝寶座。(葉志明 攝)

黃宗澤形容TVB是母校，是栽培他的地方。(陳順禎 攝)

黃宗澤係粉絲心目中既男神。(黃宗澤ig)

該名網民以「見到黃宗澤啊！」為題，並留言表示因知道有TVB過來拍戲，便帶同仔仔去撞下看是否可以遇到，誰知就見到曹永廉與劉佩玥，兩人都好nice地答應了博主集郵的要求，與博主的囝囝合照。他們影完相後走到公園，便看見了黃宗澤。博主寫道：「佢向我呢邊行過來，就好似喺電視行左出來咁啊！！！！我成個人好緊張，跟住我又好大膽上前問佢可唔可以影相，跟住佢話可以啊！！我又叫左阿仔同佢影。」又大讚黃宗澤、劉佩玥以及曹永廉：「佢地真係好靚仔，好靚， 好nice！」

網民偶遇黃宗澤生圖。(小紅書)

相中可見，黃宗澤為了遷就小朋友的高度，特地俯身半蹲來合照，盡顯親切零架子以及有愛心的一面，網民紛紛留言讚他：「親和力超強」、「人品好好」、「疼小朋友」，劉佩玥和曹永廉亦一樣有俯身配合小朋友合照，同樣獲讚，劉佩玥更被讚真人靚過上鏡。

黃宗澤與小朋友合照。(小紅書)

劉佩玥與小朋友合照。(小紅書)