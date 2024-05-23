最樸實豪門媳婦被偶遇衣品獲激讚腳趾搶鏡　老公瘦一圈回春變靚仔

霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今12年，育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。霍啟剛與郭晶晶雖然早已為人父母，但他們閒時也會爭取時間享受二人世界，維繫彼此甜蜜的夫妻關係，多年來一直十分恩愛。

郭晶晶同霍啟剛到意大利參加威尼斯雙年展。（網上圖片）

霍啟剛母親節久違分享與郭晶晶一家五口全家福。（IG：@fok_kenneth）

霍啟剛一家居住的豪宅內部不止一次曝光。

郭晶晶假日會帶仔女去行山。(ig圖片)

郭晶晶霍啟剛與三個小朋友，中秋佳節一家五口出外玩燈籠。（郭晶晶微博）

日前有網民於香港會展入面舉行的藝術展偶遇霍啟剛與郭晶晶，並把照片放到社交網上分享，以「很幸運的邂逅～看展遇到霍啟剛和郭晶晶」為題，留言寫道：「昨天去VIP預展時很幸運的遇到了霍啟剛先生和郭晶晶老師，這對很親民的夫婦。看起來有點趕時間，但真的不想錯過，所以本i人還是鼓起勇氣問可否合照，也表示了我很喜歡他們，兩位都非常友善！」夫妻倆即使趕時間亦樂意與博主合照，足證兩人的確很親切有善。

兩人一起玩煮飯仔。（YouTube）

霍啟剛與郭晶晶十分恩愛。（IG/@fok_kenneth）

郭晶晶亂入！（影片截圖）

網民的焦點都落在郭晶晶一身衣着打扮之上，大讚她穿得端莊大方得體又不失時尚感，整體感覺優雅脫俗，盡顯她的高貴氣質，衣着品味極佳。她的涼鞋更被不少網民看中，還讚她的腳趾好看。至於霍啟剛則明顯比前瘦了一圈，中年發福的肚腩也不見了，望落後生不少也更靚仔，與郭晶晶十分有夫妻相。

郭晶晶於藝術展被網民偶遇。(小紅書)