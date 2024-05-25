氣質影后離婚後忽然暴脹被指崩壞　近照明顯清減重現V面狀態大勇

現年45歲的林嘉欣（Karena）出道多年，憑甜美笑容及精湛演技深受粉絲喜愛，更是金馬獎首位獲得最佳女主角、最佳女配角與最佳新演員大滿貫的演員，演技實力備受肯定。雖然林嘉欣已為人母，但仍保養得宜，不過她早前出席活動時就突然發福，更被指虎背熊腰。日前林嘉欣現身澳門出席品牌活動，可見她明顯清減不少，狀態大勇！

林嘉欣先後憑出道作《男人四十》及《暗色天堂》榮獲多個影后。（《男人四十》劇照）

笑容甜美。（資料圖片）

雖然林嘉欣已為人母，但仍保養得宜。（IG@karenalamkayan）

林嘉欣去年7月宣布與導演袁劍偉離婚，結束12年婚姻。（視覺中國）

早前出席活動時突然發福，更被指虎背熊腰。（視覺中國）

日前林嘉欣現身澳門出席品牌活動。（影片截圖）

有網民曬出合照，並寫道：「LV參加活動看見林嘉欣，真的太贊了，很喜歡，看見各種明星都很好，和她們拍照都非常客氣～」相中所見，身穿黑白間條針織衫的林嘉欣，以瀏海造型示人，相比起今年3月現身時明顯瘦了一圈，更重現V面！此外，亦有網民分享短片，大讚：「林嘉欣在拍廣告嗎？！真人真漂亮。」片中林嘉欣坐在車上大擺Pose，一時嘟嘴，一時又兩頭望，表情多多，少女味十足！

身穿黑白間條針織衫的林嘉欣，以瀏海造型示人，相比起今年3月現身時明顯瘦了一圈，更重現V面！（小紅書圖片）

林嘉欣坐在車上。（影片截圖）

一時嘟嘴。（影片截圖）

一時又兩頭望。（影片截圖）

今年3月林嘉欣以電影節大使及火鳥大獎評審身份出席《第48屆香港國際電影節》時，忽然圓潤不少，大了足足一個碼。其後林嘉欣獲邀出席珠寶品牌活動時，以黑色高衩禮服亮相的她，戴上名貴珠寶首飾，再配搭白色長靴，雖然一身造型貴氣十足，但禮服的剪裁設計就顯得她身形圓潤，更被網民指顏值崩壞，面部皮膚鬆弛，嚴重走樣。

今年3月林嘉欣以電影節大使及火鳥大獎評審身份出席《第48屆香港國際電影節》時，忽然圓潤不少，大了足足一個碼。（資料圖片）

林嘉欣穿上6吋高踭鞋出席，每步都行得小心翼翼。（資料圖片）

心廣體胖！（資料圖片）

林嘉欣獲邀出席珠寶品牌活動。（資料圖片）

以黑色高衩禮服亮相。（視覺中國）

一身造型貴氣十足，但禮服的剪裁設計就顯得她身形圓潤。（視覺中國）

另一個造型靚啲！（IG@karenalamkayan）