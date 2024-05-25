初代晶女郎進駐抖音爆近況狀態震驚網民　洗盡鉛華失婚仍活得精彩

現年58歲的關秀媚是90年代性感女神，她與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」。關秀媚當年在電影《《賊王》中飾演任達華情婦，僅穿內衣被嚴刑逼供一幕，令一眾影迷至今仍印象難忘。她在《黑馬王子》中飾演「沙律」一角更成為不少男人心目中的最佳女友，她也曾演出多個江湖大嫂的角色，是男人都渴望得到的對象。關秀媚自從2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後就全面淡出演藝圈，甚少在幕前出現，又或是出席公開活動。

關秀媚在《賊王》中飾演任達華之「情婦」（《賊王》截圖）

加上戲中的大尺度演出成功引起觀眾關注，並令她人氣急升！（電影劇照）

關秀媚在電影《黑馬王子》中飾演「沙律」一角！（《黑馬王子》劇照）

關秀媚上月底罕有現身曾志偉舉辦的生日慈善素宴，接受資深傳媒人汪曼玲訪問時透露會有新搞作，她又大方承認與比自己小7歲的前演員李煒尚已經離婚，有傳她計劃重啟演藝事業。其實關秀媚於今年3月28日已正式進駐了抖音，拍片跟大家分享她的生活點滴和近況。

關秀媚出席慈善齋宴時接受汪曼玲訪問。（影片截圖）

關秀媚與比自己小7歲的男友李煒尚譜「姐弟戀」。（edwardvoon74＠IG）

關秀媚的抖音帳號目前已上載了13條短片，她今早最新分享了一段短片，寫道：「再平凡，也不要敗給歲月，再忙碌，也不要辜負生活。」大談人生哲理以及她的人生觀。片中她身穿白色恤衫配杏色七分褲，在戶外多處影靚相打卡，過住簡單生活的她予人一種洗盡鉛華、反璞歸真的感覺。紮起頭髮，化了妝的關秀媚，無論樣貌和身材都保養得極好，完全不似已經58歲。雖然她收起了性感，但依然渾身散發住女人味，相當迷人，密實打扮仍難掩她的好身材。

不少網民都被她的絕佳狀態驚艷到，留言大讚她：「永遠的最佳女友沙律」、「關秀媚真是頂級」、「凍齡女神」、「我心目中你永遠28歲」、「最嫵媚的大嫂」。

關秀媚密實打扮仍難掩好身材。(抖音截圖)

關秀媚密實打扮仍難掩好身材。(抖音截圖)

關秀媚真係keep得好好。(抖音截圖)

關秀媚真係keep得好好。(抖音截圖)

關秀媚真係keep得好好。(抖音截圖)

關秀媚真係keep得好好。(抖音截圖)

關秀媚真係keep得好好。(抖音截圖)

關秀媚真係keep得好好。(抖音截圖)

關秀媚係凍齡女神。(抖音截圖)

關秀媚係凍齡女神。(抖音截圖)

關秀媚係凍齡女神。(抖音截圖)