TVB主持做茶餐廳被捕獲親民合照　一度離巢轉戰飲食界榮升老闆

現年50歲的伍文生自90年代主持過多個兒童節目，包括《閃電傳真機》、《至NET小人類》及《放學ICU》，更因「吱吱鼠」一角而為人熟識。不過伍文生在2005年與圈外女友結婚後一度移居澳洲，直至2013年回流香港，但他並未有重返幕前，而是向外父拜師學藝進軍飲食界，榮升老闆開設蛋牛治專門店。日前有網民到茶餐廳幫襯時，就偶遇在舖頭幫手的伍文生！

伍文生因「吱吱鼠」一角而為人熟識。（影片截圖）

伍文生曾參演劇集《阿Sir早晨》。（影片截圖）

伍文生在2005年與圈外女友結婚後一度移居澳洲。（IG@mansang5）

2013年伍文生獨自回流返港，太太則陪伴3名子女留在澳洲讀書。（IG@mansang5）

該網民曬出與伍文生的合照，並寫道：「合照的是原TVB演員伍文生，人非常Nice，沒有一點明星架子，據說是幫忙他岳父的店，很佩服香港人能屈能伸的精神。」相中所見，身穿黑色T恤同短褲的伍文生，圍住圍裙，他與該網民在舖頭門前留影，態度親民。其實伍文生的外父來頭不少，是深水埗一間老字號茶餐廳的老闆。伍文生當年跟外父學師近兩年，其後在大角咀開設蛋牛治外賣專門店，成功闖出名堂！此外，伍文生近年亦有擔任餐飲顧問，協助餐廳開業及營運。

有網民到茶餐廳幫襯時，偶遇在舖頭幫手的伍文生。（小紅書圖片）

在舖頭門前留影。（小紅書圖片）

蛋牛治好出名。（小紅書圖片）

伍文生當年跟外父學師近兩年，其後在大角咀開設蛋牛治外賣專門店，成功闖出名堂！（資料圖片）

伍文生與圈外太太育有一女兩子，曾舉家移民澳洲，其後伍文生獨自回流返港，太太則陪伴3名子女留在澳洲讀書。2021年伍文生獲王祖藍邀請重返TVB主持兒童節目《Hands Up》，亦是他相隔13年後回巢，他曾在接受《香港01》訪問時透露：「人工係比以前高嘅，不過做返幕前都可以帶動到它工作機會，例如廣告呀、司儀呀咁，我仲有三個小朋友要養呀，全部都喺外國讀書，太太都喺嗰邊照顧佢哋。」他透露與王祖藍在當年做兒童節目時已認識，一直保持聯繫，重返兒童組亦是由對方一手促成：「咁大家都有小朋友，有做父母經驗，會有共同話題，都會明白小朋友嘅需要，可以放喺節目度。」

伍文生與圈外太太育有一女兩子。（IG@mansang5）

2021年伍文生獲王祖藍邀請重返TVB主持兒童節目《Hands Up》。（IG@mansang5）

重返兒童組。（資料圖片）

相隔13年後回巢。（IG@mansang5）

完全唔似50歲！（IG@mansang5）