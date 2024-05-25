TVB上位小花減磅後上圍愈見澎湃　貼身薄紗裙盡顯完美沙漏型身材

郭珮文（Juliana）去年參選港姐五強止步，但她自加入TVB後人氣更勝同屆三甲佳麗，郭珮文早在面試時已憑傲人身材成為外界關注焦點，她亦不時在IG大曬好身材，大派福利，網民都大讚她有望挑戰同樣身材出眾的高海寧（高Ling）的地位，她亦因而被譽為新一代「最強Body」！早前郭珮文自爆激減5kg後上圍縮水，但日前她在IG曬出一輯於海邊影的靚相，可見她身形依然Fit爆！

郭珮文自爆在參選港姐初期體重53kg，其後去越南拍外景因食太多一度飆升至58kg，之後再減到52kg，到決賽時大概在54-55kg。

人氣強勁！（IG@julianakpm）

不時在IG大曬好身材。（IG@julianakpm）

郭珮文早前在《愛．回家之開心速遞》中正式登場。（電視截圖）

大玩倒奶色誘潮偉。（電視截圖）

郭珮文獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》，在節目中表現「天然呆」意外大受歡迎。（電視截圖）

郭珮文寫道：「風吹日曬自由自在。」身穿橙色露膊薄紗長裙的她，在海邊大擺Pose影相，一時俯身、一時撥頭髮，舉手投足都充滿魅力，而超貼身長裙的設計更是將她的玲瓏浮凸曲線美態表露無遺，完美身形盡現人前，上圍更是相當澎湃！

身穿橙色露膊薄紗長裙的郭珮文，在海邊大擺Pose影相。（IG@julianakpm）

一時俯身。（IG@julianakpm）

一時撥頭髮。（IG@julianakpm）

早前郭珮文拍片分享減肥心得，她透露自己在一個月內由58kg減到53kg，成功減了5kg，不少網民都紛紛留言表示驚嘆，又大讚她「瘦身不瘦胸」，但郭珮文就自爆減磅後上圍縮水：「小了的，現在空杯了，可能其他地方也瘦了所以看起來不太明顯。」不過從郭珮文的近照可見她除了擁有纖腰之外，驕人上圍似乎比起以往有過之而無不及，超完美沙漏型身材令人驚嘆！

郭珮文早前拍片分享減肥心得，自言在一個月內「無痛減重10斤（約11磅）」。（影片截圖）

每日1分鐘腰瘦2cm！（影片截圖）

郭珮文自爆減磅後上圍縮水。（IG@julianakpm）

被譽為新一代「最強Body」。（IG@julianakpm）

驚人！（IG@julianakpm）

超完美沙漏型身材令人驚嘆！（IG@julianakpm）

完美身形盡現人前。（IG@julianakpm）