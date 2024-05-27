末代廚娘劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《末代廚娘》陸劇有何翼平作為編劇，張國⽴(鐵齒銅牙紀曉嵐)為執導，由海陸、紀淩塵領銜主演的一套以清裝民國劇為題材的電視劇。《鐵齒銅牙紀曉嵐》當年由張國立飾演的紀曉嵐﹑王剛飾演的和珅和張鐵林飾演乾隆深入民心，三人今次再度合作，相信大家都十分期待。而末代廚娘更是鄧麗欣的首部清裝劇，更有胡杏兒參與演出。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《末代廚娘》｜劇情大綱

雖然清末民初，已經沒有了皇帝，但紫禁城內卻依舊保留著君君臣臣的傳統格局。在這個看似寧靜的宮廷中，容兒在一連串的機緣巧合下，被騙去成了一名宮女。就在她適應新的生活之際，竟與侍衛李琪結下了不解之緣。而就在此時，宮中又出現了一宗盜竊案件。這一事件不僅讓溥儀皇帝感到十分惱怒，更是引發了宮中一陣騷動。

容兒雖然常被繁瑣的禮儀所困擾，但她對廚藝天賦，使得她得到了壽喜姑姑的青睞，並願意教容兒廚技。然而，孫立仁太監卻十分嫉妒壽喜，竟捏造了壽喜盜取宮中珍寶的罪名。在所謂的"人贓並獲"下，壽喜姑姑就此遭到不公的罪名指控，淪為了罪犯。面對這樣的不公，容兒竟主動與宮中守衛李琪聯手展開了調查。她誓要為自己師傅伸張正義，揭開這宗陰謀背後的真相。就在容兒和李琪幫壽喜洗脫罪名時，悲劇性的事件再次降臨。今次就到容兒，有人試圖把她拉下水。容兒和李琪二人終於下定決心，前去直言上告。在他們的勇敢揭發下， 孫立仁被處以死刑。

在壽喜姑姑終於昭雪冤屈、恢復清白之際，一股令人不安的新風雲卻在紫禁城上空聚集。馮玉祥率領部將溥儀皇帝驅逐出宮， 太監總管裕得福終浮出了水面，這個幕後黑手竟然策劃著將宮中國寶轉賣給洋商，，警覺的容兒及時發現了這一陰謀，並與李琪聯手追回了國寶。最終，裕得福的陰謀敗露，他也因此受到了應有的懲罰。在經歷了這番波折後， 容兒毅然選擇離開宮廷，自立門戶開設了一家飯館。

《末代廚娘》播出時間｜最新追劇日曆

《末代廚娘》一共有40集，由愛奇藝、騰訊視頻播放，會員由每日12:00更新2集，首更8集。而非會員就每日更新1集，只可以在限定時間內觀看。

末代廚娘官微@Weibo

《末代廚娘》｜演員人物關係圖

末代廚娘官微@Weibo

《末代廚娘》｜演員

海陸 飾 容兒

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紀淩塵 飾 李琪

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胡杏兒 飾 榮惠太妃

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張鐵林 飾 劉守貴

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鄧麗欣 飾 壽喜