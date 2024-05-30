10年前香港爆紅組合近況曝光　上年被指滄桑味濃今日極致回春

樂隊Soler成員Dino Acconci（夏健龍）與哥哥Julio Acconci（夏利奧），2005年出道，出道甫一年已登紅館開演唱會，當年風頭一時無兩。當年Soler憑《失魂》、《海嘯》、《直覺》等歌曲曾奪得「叱吒樂壇生力軍組合金獎」、「最受歡迎組合獎銅獎」、「勁爆新人王」等獎項，但2006年時他們與經理人公司因解約問題而鬧翻，更背負7位數字的債務。他們被經理人公司入稟告毀約索償2,400萬元，案件到2009年期間一直都沒有任何工作，直至當年被判毀約，需要賠償506萬，Soler因沒有還款最終在2012年被頒令破產。

Dino與哥哥Julio Acconci（夏利奧），二人同屬樂隊Soler。(ig@solerworld)

兩人於2017年已經移民加拿大溫哥華，上年十月細孖Dino出席了李婉華的粉絲見面會，李婉華上傳了他的照片並寫下：「感謝Dino 出席婉華粉絲見面會，和觀眾互動唱歌！Dino 自彈自唱，美妙的歌聲讓觀眾如痴如醉！」相中可以見到Dino臉上多了不少歲月的痕跡，顯得十分蒼老，讓人擔心他的近況，為何蒼老成這樣。網民見到都十分驚訝的問：「佢到底發生咗咩事？」

相中可以見到Dino臉上多了不少歲月的痕跡，顯得十分蒼老，讓人擔心他的近況。(ig@anitayuenwahlee)

不過，Soler日前在內地社交平台抖音出片，並自彈自唱經典歌曲《海嘯》，Dino已經回春成型佬，加上Julio型棍演出，兩人的剛陽味完全滲透出來。

兩人自彈自唱好有型。（片段截圖）

兩人自彈自唱好有型。（片段截圖）