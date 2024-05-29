何依婷望拍《新聞女王2》 何廣沛失落：原本未出街劇本激情好多

何依婷和何廣沛今日（29日）現身電視城出席《金式森林》造型暨拜神，並在台上分享二人會在新劇當中飾演夫妻。何依婷和何廣沛接受《香港01》訪問表示：「今次我哋嘅角色呢主要係老竇嘅身家分晒比外人唔俾我哋，所以我哋作為仔女就團結埋一齊。」何依婷透露新劇當中與何廣沛已經是老夫老妻比較少激情戲。

何依婷和何廣沛今日（29日）現身電視城出席《金式森林》造型暨拜神。（葉志明攝）

何依婷被問到泰國之旅，她指是與老公去度假，對於有否有生B計劃，她說：「現在嚟講比較繁忙，生BB再算。」何廣沛透露年尾還有《新聞女王2》開拍，至於兩位是否有份繼續參演，他們異口同聲表示要等公司安排。何依婷表示希望再與佘詩曼合作，並透露：「曉薇想對Man姐（佘詩曼)忠心。」何廣沛表示自己反而對佘詩曼最忠心，他說：「由頭到尾對Man姐最好嗰個係我唔係你，你（何依婷）係有背叛佢。」何依婷搞笑反擊：「你淨係負責床嘅部份，我可以做其他嘢。」

何廣沛透露年尾還有《新聞女王2》開拍。（葉志明攝）

講到《新聞女王2》何廣沛是否希望在劇中與佘詩曼結婚，他說：「佢係女王，我高攀唔起，喺身邊幫輕下佢負擔已經好榮幸。」至於去年底曾經透露與佘詩曼有一段激情戲，已經練好身體，不過後來導演臨時取消有關演出這一幕的戲份，他說：「其實個身材一直都keep住，希望到年尾嘅時候再重現，但唔知道劇本有冇，如果有的話我都準備咗。」何依婷則回應：「有cut咗咩？我見到出街片段有啊！」何廣沛澄清：「以我印象原本未出街劇本嘅激情程度係多啲，出街嘅就老少咸宜啲。」他們笑指一切都要等導演安排。

何廣沛和佘詩曼演出《新聞女王》時有不少床戲。（微博圖片）