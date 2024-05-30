北上發展女星39歲生日性感寫真靚出新境界　蛻變白富美做黃金盛女

前無綫藝人「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，成為美食帶貨達人。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

細細粒好鍾意食。(ig圖片)

不過細細粒於去年下定決心，開始認真積極減肥，近月終於瘦身成功。現在的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人，早前她曬出最新的自拍近照更是撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。她又公開體檢報告，並透露由去年8月至今已搣甩超過150磅，現時體重148.1磅，相當犀利。細細粒最近於抖音分享的短片，可以看見身穿灰色短袖Tee襯牛仔裙的她，望落明顯比之前又再瘦了一圈，可以看到有腰線，臀圍也細了。

「細細粒」陳嘉佳體重已達237磅。（抖音）

陳嘉佳現已瘦了超過150磅。(抖音截圖)

昨日(29/5) 是細細粒39歲正日生日，她於IG分享了她的性感生日寫真來賀自己又大了一歲。細細粒簡單寫道：「Happy birthday to me 39歲」並於今早出了另一個post繼續分享該輯靚相，表示：「Hello 39歲的我❤️」相中她閃鑽花花頭飾，身穿粉紅色tube dress，露月白滑香肩和誘人鎖骨，加上減肥後顏值升級了的甜美靚樣，予人一種白富美的感覺，特別迷人。細細粒近年在內地發展順利，事業愈來愈好，也賺個盤滿缽滿，絕對是圈中黃金盛女。網民都紛紛留言大讚她好靚女，又為她送上生日祝福。

細細粒慶祝39歲生日。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細粒慶祝39歲生日。(ig圖片)

網民於直播間被細細粒的雙腳驚呆了。(小紅書)

細細粒曾用特奕變瘦。(抖音)

這次是細細粒首次公開曬出泳衣照，對她來說絕對是一大突破。相中穿上泳衣的她的確挺Fit，背影還能清楚看見肩胛骨凸起，就連她自己都加了hashtag #細細粒如同神蹟的肩胛骨#。網民都紛紛畀like，又留言大表驚嘆：「好勁呀」、「瘦出了新境界」、「瘦了半個自己」。

細細粒首曬泳衣照。(fb圖片)

細細粒首曬泳衣照。(fb圖片)