末代廚娘｜胡杏兒曬演技玩宮鬥搶FO　女主角海陸演少女被批老態

由張國立製作的清裝劇《末代廚娘》近日正式開播，引來不少話題。雖然胡杏兒只出演配角，但在劇中大玩宮鬥，角色人物鮮明，再加上演技了得，令其討論度更勝女主角海陸，搶了不少焦點。

《末代廚娘》近日正式開播。（《末代廚娘》微博圖片）

在劇集《末代廚娘》中，有不少好戲之人為女主角海陸、男主角紀凌塵作配，其中胡杏兒與曾黎的表現最為人討論。在劇中二人同屬太妃等級，但後者的地位比較高，二人不時為皇帝溥儀而暗中爭鬥，雙方不妥對方互相攻擊，大鬥演技火花十足。

胡杏兒﹑曾黎的討論度完勝女主角海陸。（微博圖片）

連胡杏兒本人都表示：「三位太妃中她算一個比較溫和，然後就是一個經常禮佛，經常吃齋，開開心心的一個角色。但是，就是萬一有什麼事情真的是把榮惠太妃逼到不能不反抗的時候她還是會做出一些相對的反應或者是行為，所以她也不是一個好欺負的角色吧，我覺得。」而曾黎在劇中飾演端康太妃，經常擺出一副高高在上的樣子，氣勢逼人，看上去不好對付。

海陸被批老態。（微博圖片）

鄧麗欣首參演清裝劇。（影片截圖）

兩位女配角的話題度高企，相反女主角海陸的關注度就較少，甚至被批評在劇中樣子顯得老態，39歲之齡演少女有違和感，看上去非常不自然，不講還以為胡杏兒是女主角。另外，劇中還有首演清裝劇的鄧麗欣作配，其在劇中飾演壽喜姑姑，與胡杏兒是主僕關係，是一位善心肯幫助人的姑姑。除了她之外，還有張鐵林、王剛共同演出，《鐵齒銅牙紀曉嵐》的三巨頭組合再次合作，仍為劇集帶來亮點。

二人在劇中是主僕關係。（影片截圖）

《末代廚娘》是一部清裝民國劇，主要講述民女容兒（海陸飾）陰差陽錯誤入宮成為宮女，後來獲賞識成為廚娘煮得一手宮廷好菜，過程中因為結識侍衛李琪（紀凌塵飾）而共同合作調查國寶案的故事。