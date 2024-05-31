52歲美魔女拍片炮製生酮料理　小背心凸顯澎湃上圍但贅肉明顯

現年52歲的江希文（Liz，前名江欣慈）2015年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，分手後江希文獨力撫養囡囡，生活低調。直至2022年江希文被爆出新戀情，近年更不時與從事保險業的男友Herbert（陳維明）一起出席聚會。蜜運中的江希文愈來愈靚，她更積極拍片分享保養心得，疑似鋪路復出。日前江希文拍片教大家炮製素食生酮料理，但就失手凸腩！

江希文與從事保險業的男友Herbert（陳維明）十分甜蜜。（IG@liz_ketolife）

江希文出席飯局與新歡全程「糖黐豆」，佢仲保養得宜，絕對可以與年輕近20年的朱晨麗匹敵。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

融入家中。（IG@liz_ketolife）

感情穩定。（IG@liz_ketolife）

拍片分享保養心得。（影片截圖）

教大家炮製生酮料理。（影片截圖）

分享生酮飲食餐單。（影片截圖）

江希文當年被黎明選中擔任其歌曲《夏日傾情》MV女主角，其後簽約唱片公司成為歌手，又曾拍過《男親女愛》、《倚天屠龍記》、《食神》等。2010年江希文接手經營家族生意並淡出幕前，雖然她已息影十幾年，但仍保養得宜，她曾透露自2017年開始靠生酮飲食減磅，又不時分享生酮飲食餐單，今次她就教大家炮製三款素食生酮料理。片中所見，身穿灰色緊身背心的江希文在家中煮食，每個步驟都解釋得非常清楚，但可見她的腰部位置贅肉明顯，疑似失手令肚腩現形，不過上圍依然澎湃！

江欣燕和江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

大曬纖腰。（影片截圖）

身穿灰色緊身背心的江希文腰部位置贅肉明顯，疑似失手令肚腩現形，不過上圍依然澎湃！（影片截圖）

明顯凸腩。（影片截圖）

每個步驟都解釋得好清楚。（影片截圖）

蕃茄濃湯。（影片截圖）

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其實江希文過往曾多次分享減肥心得，去年更獲美容品牌垂青接拍廣告，年過半百的她皮膚白滑緊緻，Fit爆狀態不輸後生女！江希文曾曬出與男友一起去雲南麗江旅行的靚相，身穿Deep V白恤衫襯短褲的她大騷白滑長腿，側躺時更若隱若現大曬傲人身材，非常性感誘人！

江希文去年獲美容品牌垂青接拍廣告。（IG@liz_ketolife）

明艷照人！（IG@liz_ketolife）

狀態大勇！（IG@liz_ketolife）

一起去雲南麗江旅行。（IG@liz_ketolife）

男友視角。（IG@liz_ketolife）

性感誘人！（IG@liz_ketolife）