何超盈將迎結婚5周年高調向老公示愛　近照面型極瘦削五官深邃

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）自從結婚生女後甚少公開露面，作風極低調如神隱。不過原來何超盈亦積極進修，早前更在IG宣布博士畢業的好消息，她曬出在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）穿上博士畢業袍的照片及爸爸何鴻燊當年披畢業袍的照片，並寫道：「Dr. S H 🌹Dr. S H」，兩父女都被封「何博士」，相當犀利！而何超盈更即將迎來結婚五周年的大日子，日前她就高調向哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）示愛！

何超盈（Sabrina）博士畢業。（IG@xsabrinahox）

何超盈曬出爸爸何鴻燊當年披畢業袍的照片。（IG@xsabrinahox）

兩父女都被封「何博士」，相當犀利！（IG@xsabrinahox）

Dr. Ho！（IG截圖）

開心畢業。（IG截圖）

何超盈在2019年與哈佛學霸老公辛奇隆結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，去年她曾自爆因社恐而害怕面對鏡頭，但她似乎已逐漸克服社恐，近期亦多次出席晚會。日前何超盈在IG限時動態分享多張近照，當中身穿白色喱士露膊晚裝的她，猶如穿上婚紗一樣，她寫道：「I will always love you. Coming soon, our first 5th wedding anniversary.」之後她又寫道：「Grateful for those who have been there from Miss Ho, Mrs. Xin & now Dr. Ho. 」多謝一路以來在她身邊支持的人。不過減肥成功的何超盈面型極瘦削，不但下巴尖尖，而且眼窩特別深邃，不少網民都感嘆：「太瘦了吧」、「是不是瘦脫相了」。

積極進修。（IG截圖）

早前何超盈曬出與哈佛學霸老公辛奇隆的合照，見她小鳥依人依偎在老公膊頭，而辛奇隆亦冧爆望實老婆。（微博@SabrinaHo何超盈）

狀態大勇！（IG@xsabrinahox）

何超盈即將迎來結婚五周年的大日子，日前她就高調向哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）示愛！（IG截圖）

多謝一路以來在她身邊支持的人。（IG截圖）

何超盈現身Party。（IG截圖）

手上的巨型鑽戒十分驚人。（IG截圖）

面型極瘦削。（IG截圖）