何超盈將迎結婚5周年高調向老公示愛　近照面型極瘦削五官深邃

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈(Sabrina)自從結婚生女後甚少公開露面,作風極低調如神隱。不過原來何超盈亦積極進修,早前更在IG宣布博士畢業的好消息,她曬出在美國紐約大學斯坦哈特學院(New York University – Steinhardt)穿上博士畢業袍的照片及爸爸何鴻燊當年披畢業袍的照片,並寫道:「Dr. S H 🌹Dr. S H」,兩父女都被封「何博士」,相當犀利!而何超盈更即將迎來結婚五周年的大日子,日前她就高調向哈佛學霸老公辛奇隆(Thomas)示愛!

何超盈在2019年與哈佛學霸老公辛奇隆結婚,婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓(Audrey),生活變得低調,去年她曾自爆因社恐而害怕面對鏡頭,但她似乎已逐漸克服社恐,近期亦多次出席晚會。日前何超盈在IG限時動態分享多張近照,當中身穿白色喱士露膊晚裝的她,猶如穿上婚紗一樣,她寫道:「I will always love you. Coming soon, our first 5th wedding anniversary.」之後她又寫道:「Grateful for those who have been there from Miss Ho, Mrs. Xin & now Dr. Ho. 」多謝一路以來在她身邊支持的人。不過減肥成功的何超盈面型極瘦削,不但下巴尖尖,而且眼窩特別深邃,不少網民都感嘆:「太瘦了吧」、「是不是瘦脫相了」。

