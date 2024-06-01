鄭俊弘何雁詩首公開仔仔患天使綜合症　智商只有2至4歲不懂得說話

鄭俊弘及何雁詩日前為鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目擔任嘉賓，首次公開分享他們的兒子鄭讚廷 (Asher) 被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome) 的心路歷程。何雁詩表示在懷孕期間，他們都有定期進行各項產前健檢，但報告並未有發現任何潛在的問題。然而，隨著兒子的成長，他們發現兒子的發展進度明顯比其他同齡孩子慢。鄭俊弘坦言：「起初我們以為只是需要多一點時間和耐心，直到兒子1歲半時，經過專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。」

鄭俊弘與何雁詩接受鄭丹瑞節目訪問。

出席該節目的兒童體智及行為發展學專科林蕙芬醫生表示，「天使綜合症」是一種罕見的遺傳性疾病，發病率約為全球1萬至2萬人中的1人，而目前已知道在香港的「天使綜合症」患者有60名。這種疾病會嚴重影響患者的學習能力、語言能力、自主活動能力、出現手腳痙攣和進食困難等徵狀。「天使綜合症」是由十五條染色體的 UBE3A 基因缺失或基因表達異常引起。據香港天使綜合症基金會資料，本地約有 60 名確診患者，但可能仍有更多未被發現的隱藏患者。

兒童體智及行為發展學專科林蕙芬醫生，與鄭俊弘夫婦一起接受訪問。

鄭俊弘坦言：「確診時我一時間難以接受，心情跌入谷底，抱箸兒子時，甚至質疑自己，認為是自己的責任導致了孩子的痛苦，需時一個多月才逐步平復心情。」值得慶幸的是，他和妻子的想法是一致的，面對這個艱難的處境，夫妻倆決定共同努力，積極採取行動，主動接觸了不同相關團體，努力了解更多有關「天使綜合症」的資訊。接著，他們也主動與同症患者家庭取得聯繫，尋求交流和扶持，更獲得了雙方家人的理解和支持，這讓他們倍感鼓舞。何雁詩表示：「在未有孩子之前，我曾有過對未來的期待和憧憬，比如親子活動等。當然，現在兒子在發展上與同齡孩子還有差距，與先前的期望有所出入。」

何雁詩與鄭俊弘的寶貝仔仔Asher。(何雁詩ig)

何雁詩鄭俊弘輪流陪兒子Asher做物理治療。（IG：@honganc）

何雁詩強調：「父母對孩子的期望畢竟是主觀的設定，只要自己調整心態，清楚了解自己孩子的實際情況和需求，為他規劃合適的生活方式。作為父母，當得知兒子患上「天使綜合症」時，最擔心是兒子將來在他們年老時，可如何自處。因為我們都留意到其他「天使綜合症」的小朋友，無論是小朋友或是大人，其實他們的智力有影響，維持在大約兩至四歲，行動也不便，而且它被分類為嚴重基因病是因為他們不懂得說話，可能懂得說的也只有10個字以內。所以現更要努力工作，為將來作好準備，成為他的後盾。」

患有天使綜合症的患者擁有一個特質，總是掛著燦爛的笑容。何雁詩表示即使遇到再小的事情，兒子也會開懷大笑，讓人感受到他純真快樂的模樣。看到他這麼單純快樂的樣子，也逐漸學會欣賞生命的美好，更有力量去面對未來的挑戰。

何雁詩鄭俊弘兒子Asher 17個月大，暫時仍未會爬行及走路。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘兒子Asher有發展遲緩問題。（IG：@honganc）

何雁詩誕下兒子Asher後曾陷抑鬱邊緣。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘不時分享與兒子Asher一家三口合照。（IG：@honganc）

何雁詩2022年為鄭俊弘誕下兒子Asher。（IG：@honganc）

鄭俊弘和何雁詩的兒子也可能遺傳了父母對音樂的興趣，常常能在家中鋼琴彈鍵，何雁詩及鄭俊弘更會在家中開迷你音樂會，每當他們的兒子聽到歌聲和結他聲時，便會表現出驚人的興趣和專注力。林醫生指多方面感官體驗，如按摩、接觸不同物質等都可以幫助刺激患者腦部發展。在採訪中，鄭丹瑞向鄭俊弘和何雁詩提出了是否考慮再生小孩的問題。對此，鄭俊弘直言他們確實有這個想法：「曾經接觸過其他「天使綜合症」患者的家庭，有些家庭選擇再生一個子女，從他們的經驗中了解到，即使生活會有不同程度的挑戰，仍然能夠逐步恢復到接近日常生活的狀態，並維持良好的家庭平衡。」

訪問片段。(youtube截圖)

訪問片段。(youtube截圖)

訪問片段。(youtube截圖)

訪問片段。(youtube截圖)

何雁詩。(ig@honganc)

何雁詩。(ig@honganc)

何雁詩。(ig@honganc)

面對這個罕見的遺傳病，鄭俊弘和何雁詩選擇以正面樂觀的態度面對，希望通過分享自己的故事，能夠喚起公眾更多對「天使綜合症」患者及其家庭的關注和支持。他們正聯同香港天使綜合症基金會籌備一場慈善演唱會，期望不僅能夠為患者及其家庭提供協助，也能提高大眾對這罕見遺傳病的認知和一特殊群體的同理心。

何雁詩。(ig@honganc)