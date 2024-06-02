前港姐獲吳家樂等藝訓班同學慶生　嫁金融才俊淡出幕前顏值升級

現年52歲的「50億駙馬」吳家樂自去年宣布離巢無綫（TVB）後，仍不時在社交平台分享近況，日前他就相約一班TVB第7期藝員訓練班同學聚會，並在IG曬出合照，寫道：「祝Kitty生日快樂🎂TVB訓練班30年同學仔，每次見面都笑不停。」相中所見，劉愷威、蔡劍雪、陳彥行、朱樂輝等都有出席，齊齊為鍾潔怡（Kitty）慶祝生日！

TVB第7期藝員訓練班同學聚會。（IG@ngkalokcarlo）

齊齊為鍾潔怡（Kitty）慶祝生日！（IG@ngkalokcarlo）

生日快樂！（IG@ngkalokcarlo）

感情深厚。（IG@ngkalokcarlo）

開心聚會。（IG@chung_kitty6300）

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鍾潔怡在1994年參選港姐落選後入讀TVB第七期藝員進修訓練班，與劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等是同學。鍾潔怡過往曾參演不少劇集，包括《O記實錄》、《迷離檔案》等，但就以閒角為主，當中她在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事，指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友最令人深刻。鍾潔怡亦曾拍過電影，但都是小製作，角色未算突出。其後鍾潔怡到馬來西亞及內地發展，甚少在香港參與幕前演出，2007年與金融才俊老公結婚後更淡出娛樂圈，未有再接拍戲劇作品，不過她曾在接受訪問時表示仍有戲癮，如果有適合的角色都會考慮復出。

鍾潔怡在1994年參選港姐。（YouTube影片截圖）

最後落選。（YouTube影片截圖）

《天地男兒》（影片截圖）

在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事。（YouTube影片截圖）

指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友。（YouTube影片截圖）

令人印象深刻。（YouTube影片截圖）

拍過電影。（YouTube影片截圖）

重溫過往演出：

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由於鍾潔怡早年已淡出娛樂圈，絕跡幕前，一度被列為「失蹤人口」，但其實她仍不時與昔日圈中好友聚會，亦有出席同期藝訓班同學聚會，可見眾人感情深厚。據知鍾潔怡曾任職保險業，又考獲美容師牌，曾以6位數字投資網購實體店做老闆，她亦不時分享美容及護膚心得，保養得宜的她，外貌與當年相比未有太大變化，依然Keep得好好，甚至比年輕時更靚！

出席同期藝訓班同學聚會。（IG@chung_kitty6300）

感情好好。（IG@chung_kitty6300）

同陳妙瑛。（IG@chung_kitty6300）

同關寳慧、張慧儀。（IG@chung_kitty6300）

2007年與金融才俊老公結婚後淡出娛樂圈。（IG@chung_kitty6300）

保養得宜。（IG@chung_kitty6300）