「多仔公」返港同仔女食飯埋單千四蚊　高顏值大女唔入行做幕後

現年65歲的湯鎮業是圈中出名的「多仔公」，他分別與前妻姜坤、廣州的紅顏知己及現任太太鄒文靜先後育有六名子女，當中他與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），現時他與細25歲嬌妻鄒文靜及雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地。近日湯鎮業難得返港，相約大女同兒子食飯，他上載了一段影片，並寫道：「到香港吃了頓大餐，幸好……」

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

湯氏一家盛產靚仔靚女！（IG@bruce_tong）

孖仔畢業，湯鎮業同現任老婆鄒文靜一齊飛美國觀禮。（微博圖片）

孖仔畢業，湯鎮業同現任老婆鄒文靜一齊飛美國觀禮。（微博圖片）

湯鎮業與現任太太鄒文靜。（影片截圖）

育有一對孖女。（影片截圖）

育有一對孖女。（影片截圖）

湯鎮業在片中透露今次是大女請食飯，一行三人食了松葉蟹、蟶子、生蠔、冬瓜湯等等，總共花費超過1400港元，不過湯鎮業笑言並不覺得貴，因為是大女負責埋單，而湯愛嘉亦激罕露面，雖然當日她打扮簡單，但仍可見氣質出眾。現年31歲的湯愛嘉繼承了父母的優良基因，樣貌甜美，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，絕對是有樣貌有學識！

湯鎮業在片中透露今次是大女請食飯。（影片截圖）

雖然當日湯愛嘉打扮簡單，但仍可見氣質出眾。（影片截圖）

湯愛嘉繼承了父母的優良基因，樣貌甜美。（IG@bruce_tong）

湯愛嘉早年曾出席時尚活動，被外界大讚星味濃，有指她的出騷價達五位數字！雖然湯愛嘉顏值高，大有機會進軍娛樂圈，但湯鎮業曾在接受《香港01》訪問時就表示不贊成：「男人50歲，好似郭富城仲可以搵個廿幾歲嘅，但女人唔得喎，你50歲邊個要呀？可能我思想比較極端，但上天叫你做女人梗係有女人嘅職責，你唔生做咩女人，不如做男人。過咗想生都生唔到，幾可惜，都係做一個普通女人好。」據知湯愛嘉現時任職電影公司幕後，生活低調。

（左起）林俊賢女兒林鈺洧、鄭丹瑞女兒鄭瑤、湯鎮業女兒湯愛嘉、關禮傑女兒關楓馨以及何超鳳女兒何鍶珩齊集唇膏發佈會。（資料圖片）

湯愛嘉早年曾出席時尚活動，被外界大讚星味濃。（微博圖片）

湯愛嘉同湯洛雯細妹湯樂瑤出席晚宴。（IG截圖）

生活低調。（影片截圖）