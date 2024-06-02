富貴女星買樓如買菜竟掃減價衫勁貼地　硬塞XS緊身衫盡騷澎湃上圍

出身富裕，現年44歲的馬來西亞拿督千金莊思敏，家族資產估計約8億元，她也是圈中的小富婆。而近年不時到內地工作的莊思敏，2023年曾拍片透露自己已在杭州置業，並拍片公開複式豪宅內景，給網民來個杭州屋企的roomtour。她透露新屋價值約2000萬，面積極大，除了擁有巨廳和多個房間，還有戶外大花園。她月前又表示於河源新買的物業收樓了，是一間清水樓，有網民指她買樓如買菜。雖然莊思敏大把錢，不過她生活也相當貼地，日前她就到了連鎖服飾店買減價貨。

莊思敏再拍片曬杭州的屋企。(抖音)

莊思敏杭州屋企有快遞包裹專用房間。(抖音)

莊思敏做小顏術。（莊思敏IG圖片）

莊思敏44歲生日。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏44歲生日。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏於社交網分享了她在連鎖服飾店shopping買衫的短片，她在減價區挑了一件價錢100元的上衣以及一條價值100元的半身裙，兩件都是xs碼。她表示：「為免自己肥落去，我決定買xs，但係拼一拼已經發現拼唔到。衫既xs未必得，但係裙既xs應該得。試下先」，說完她便入了試身室試衫。試完出來後她表示：「我成功喇，xs你覺得呢？可唔可以接受？呢啲唔係叫緊，呢啲叫身材好。」穿上xs貼身衫的她，上圍特別澎湃，盡展誘人身材，即使打扮密實也相當性感。網民都紗紗留言大讚她：「身材無得頂」。

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏大騷誘人身材。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏買減價貨。(抖音截圖)

莊思敏身材FIT爆。(IG圖片)

莊思敏身材FIT爆。(IG圖片)

莊思敏身材FIT爆。(IG圖片)

莊思敏身材FIT爆。(IG圖片)

莊思敏身材FIT爆。(IG圖片)

莊思敏身材FIT爆。(IG圖片)