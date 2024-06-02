無綫小花穿低胸小背心沙灘放狗 疑真空上陣烏身玩邪惡視角勁牙煙
撰文：崔力生
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連日來天氣落雨又天陰，令人無晒精神。不過陳若思（Amber）昨晚（1日）在社交平台分享了一條在沙灘遊玩的影片，即時令網民精神為之一振。
現年28歲的陳若思雖然個仔小，但身材一點都「唔少嘢」，而且她向來不吝嗇在社交平台展示其美好身段，加上樣子甜美，是不少少男網民心目中的新一代女神。在今次片中，陳若思穿上低胸小背心和瑜伽褲，同狗仔在陽光與海灘下追逐玩遊戲，充滿青春氣息之餘，片尾也不忘大派福利。
去到影片尾段，陳若思突然走近鏡頭並烏低身，有料上圍即一覽無遺，疑似真空上陣的她，還要在鏡頭前左右郁動，若隱若現簡直衝擊網民眼球，睇到都覺得牙煙。
陳若思寫道：「Hello June, Hope you stop raining. 想不到6月1日還是不斷打風和下雨，這個夏天想約人行山游水，但下雨幾乎下了一整個月，祈求六月陽光普照，每天也正能量滿滿。」網民留言大讚陳若思又靚、又身材好，而且充滿正能量：「好哇塞的身材」、「好正能量好靚」、「你咁樣我冇辦法唔like」；也有網民笑說想改英文名做「June」及自薦做攝影師，非常搞笑。
陳若思於2020年參選香港小姐，最終十強止步，入行後先後主持《Hands Up》、《港女野人》、《開壇》、《HOME即是識》等綜藝節目為人熟悉，去年更憑出演台慶劇《新聞女王》飾演何依婷妹妹，把MK妹角色演得入型入格而令觀眾留下深刻印象，成為無綫上位小花之一。
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