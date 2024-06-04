61歲凍齡型男曬屈機髮際線　圈中隱形億萬富豪對太太始終如一

現年61歲的張兆輝近年主要在內地發展，人氣勁高，同時他也是香港明星足球隊的骨幹成員，經常隨隊到內地不同城市作賽。

61歲的張兆輝是香港明星隊主將。（小紅書）

日前隨隊到汕頭踢友賽。（小紅書）

近日，香港明星足球隊會在汕頭，對陣擁有多名內地足球名宿的廣東萬力名人足球隊，盡管比賽中一度下起大雨，但一班明星球員依然非常落力。隨了球技外，一班香港明星隊男星的顏值同樣受到網民留意，有網民就留意到擔任龍門的張兆輝，雖然已年過60，但身形保持得非常fit，身材高大又夠結實，更令人驚嘆的是他的頭髮。

雖然年過60，但張兆輝的髮際線依然令人羨慕。（小紅書）

現場好大雨。（小紅書）

李子雄（左一）與張兆輝老友鬼鬼。（小紅書）

通常雨中作賽，球員的髮量都會「見真章」，濃密定稀疏頭，在雨水洗禮下無所遁形，完全沒得「做手腳」，然而張兆輝的頭髮在淋雨後，髮量依然濃密又烏黑，髮際線更是令人羨慕，難怪網民都讚他整體狀態一點都不像真實年齡，看起來像30多、40歲。並笑指與戴著頭巾的李子雄走在一起，對比更加明顯。

張兆輝在香港明星足球隊擔任龍門。（小紅書）

左飛右撲。（小紅書）

張兆輝在社交平台寫道：「風雨、阻擋不了喜歡的運動，運動可以令人風雨不改，謝謝今晚到場支持的每一位，我愛#足球的魅力。」而當晚當晚張兆輝亦聯同黄日華及何家劲等還獻唱了1983版《射雕英雄傳》主題曲《鐵血丹心》和《世間始終你好》時，引起觀眾集體回憶，全場大合唱。

身材fit爆。（小紅書）

功架十足。（小紅書）

張兆輝向來被指凍齡有術，經常保持運動、操肌，對自己身型管理非常嚴格。此外，之前曾曬出百萬名車的張兆輝，現時他一家人住在薄扶林地標豪宅貝沙灣二期一個逾千呎的高層單位，擁無敵海景，是他在2010年斥資2,236萬元連車位買入，現時已升值翻倍有多。張兆輝愛曬出在露台歎紅酒、欣賞日落等美照。有指張兆輝從2005年開始投資物業，在香港、北京及英國等地均有樓揸手，被形容為圈中隱形億萬富豪。

張兆輝揸寶馬百萬開篷跑車北上。（網上截圖）

張兆輝的貝沙灣海景豪宅露台非常闊落。（Facebook@張兆輝）

雖然有樣有錢，但張兆輝在娛樂圈可謂緋聞絕緣體，1997年結婚至今對太太郭碧妍始終如一，而且每逢浪漫日子都會向對方表達愛意。如去年的「520」，張兆輝便分享了他與老婆昔日的甜蜜合照，以及老婆後生時的索爆靚相，並留言寫道：「#520表白日# 無論你現在肥定瘦，在我眼中還是當初的你 520 有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見 ​​」認真Sweet。而在兩人結婚24周年時，張兆輝也曾用過「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見 ​​」來冧輝嫂，可見他真的好愛太太。

張兆輝一家合照。（張兆輝Facebook圖片）