馬爾代夫陽光與海灘度假村浪漫氛圍,是不少人HONEYMOON之選。十優港姐麥明詩同盛勁為,3月舉行多場婚禮,再忙一輪工作後,同樣選擇到馬爾代夫度蜜月,7日旅程相當盡興,Louisa狂曬泳照與老公暢泳盡顯靚身形。



麥明詩同盛勁為3月舉行多場婚禮。(IG:@louisa_mak)

麥明詩同盛勁為到馬爾代夫度蜜月7日(IG:@louisa_mak)

麥明詩同盛勁為到馬爾代夫度蜜月7日(IG:@louisa_mak)

麥明詩將7日蜜月之旅,剪輯成短片上載到IG,見到二人入住的水上屋早有浪漫佈置,每日面對無敵海景,潛落海底睇海龜魔鬼魚。二人又齊齊做SPA,享受一餐又一餐美食。LOUISA與老公不時相視而笑放閃,換上不同三點式大曬FIT爆身形相當火辣。

麥明詩同盛勁為在馬爾代夫度享受陽光與海灘。(IG:@louisa_mak)

麥明詩換上不同的比堅尼玩水。。(IG:@louisa_mak)

原來此行並非2人世界,LOUISA回應網友是誰掌鏡拍攝,自爆經理人和助手都有同行,因為經理人剛好生日,相當大手筆,她又留言:「It’s actually about sleeping 12 hours a day for 7 days in a row, to recharge after one of life’s most exhausting ordeal」未知是否有順道造人呢?

麥明詩盛勁為玩得好開心。(IG:@louisa_mak)

麥明詩盛勁為一齊嘆SPA。(IG:@louisa_mak)

麥明詩盛勁為喺馬爾代夫潛水。(IG:@louisa_mak)

麥明詩盛勁為間水上屋有無敵海景。(IG:@louisa_mak)

麥明詩盛勁為每日瞓足12小時。(IG:@louisa_mak)