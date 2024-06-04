天王嫂22年前超清純舊照出土顏值震驚網民　老公竟是當年偶像？

現年58歲的郭富城與36歲老婆方媛（Moka）於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已結婚7周年，城城與方媛至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，相夫教女，過住少奶奶生活。方媛成為人妻人母後，無論樣貌身材都一直keep得好好，絕無半點師奶味，甚至愈來愈靚。方媛現時的樣子比她當年做𡃁模時真的漂亮多了，氣質也變得更貴氣，因此屢傳整容疑雲。

方媛2017年與郭富城結婚後，生下愛女Chantelle。（視覺中國）

郭富城一家四口在上海為方媛慶祝生日。（IG：@aaronkwokxx）

城城再次拉頭馬，全程拖實老婆方媛。(vcg)

郭富城為太太方媛慶祝生日。（IG：@aaronkwokxx）

不過方媛日前就於社交網曬出了她讀書時期的照片，以行動粉碎整容傳聞。方媛留言表示：「猜猜看這張照片幾歲」，之後留言開估寫道：「應該是初二」。相中的她紮起孖辮，身穿白色長袖上衣配粉紅色樽領背心和牛仔褲，非常之清，加上輕托香腮，顯得份外甜美。她的純妝容和打扮，以及相片色調與背景都明顯有年代感，一看就是多年前的舊照。相中的方媛青春無敵，樣子和現在分別不大，足以證明她的確是由細靚到大，是純天然美女。有網民貼出方媛不同時期影的靚相，指她真是一直都這麼漂亮，又大讚她與女神級的高圓圓、劉亦菲、鍾欣潼等美女撞樣。網民好奇她少女時代的偶像是否郭富城，有網民就問她：「你小時候有想過自己老公會是郭富城嗎？」

網民曬出不同時期方媛的靚相，還有她囡囡的靚樣。(小紅書)

網民曬出不同時期方媛的靚相，還有她囡囡的靚樣。(小紅書)

方媛（IG@mokafy）

方媛首次現身內地綜藝節目。（影片截圖）

方媛唱了兩句《我是不是該安靜的走開》，慘遭批評難聽。（影片截圖）

當年的方媛好可愛。（微博圖片）