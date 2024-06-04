學霸港姐谷胸晚裝視覺效果極震撼　去年一度暴瘦成紙片人令人擔心

現年29歲的馮盈盈（Crystal）去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士，她亦不時分享營養知識，但身形愈來愈瘦削的她，去年曾一度被指暴瘦成紙片人，上圍消失，加上四肢纖幼，令人擔心，但馮盈盈其後就解釋自己只是跑步減肥，並強調有按時食飯，身體健康。日前馮盈盈在IG公開一段慶祝即將踏入30歲的短片，身穿低胸晚裝的她大騷豐滿上圍，相當吸睛！

馮盈盈（Crystal）去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士。（IG@crystalfyy）

Keep住做運動。（IG@crystalfyy）

日前馮盈盈在IG公開一段慶祝即將踏入30歲的短片。（影片截圖）

身穿低胸晚裝的她大騷豐滿上圍。（影片截圖）

相當吸睛！（影片截圖）

高貴優雅。（影片截圖）

即將踏入30歲的馮盈盈寫道：「只剩數天就迎來6月10日，這是一個特別日子，揭開我人生新的一頁。就如我很喜歡的一首歌《One Moment In Time》，我準備好要珍惜並捉住這個特別時刻。踏入30歲的我，是代表開啓一段更璀璨、更華麗的人生旅程。」她還曬出多張靚相，相中所見，身穿低胸晚裝的她盡騷完美身材，而背面大露背及高衩的設計更顯性感誘人，網民紛紛留言激讚：「盈盈好靚女」、「太美太正了」、「仙女姐姐」！

白到反光！（IG@crystalfyy）

即將踏入30歲。（IG@crystalfyy）

身穿低胸晚裝的她盡騷完美身材。（IG@crystalfyy）

背面大露背及高衩的設計更顯性感誘人。（IG@crystalfyy）

性感。（影片截圖）

高炒角度。（影片截圖）

去年8月馮盈盈曾曬出一張穿上小背心襯短裙的照片，大曬小蠻腰同長腿，打扮與Barbie一樣，但就被指過瘦，顯得頭大身細。馮盈盈曾拍片分享節食減肥心得，她在片中度腰圍，竟然只得21.5吋，她建議想瘦腰的人食3種食物：乳酪、青瓜和奇異果，並詳盡解說各樣的營養價值，更分享自己特調的瘦腰「XS特飲」，原來就是把這三種材料放入攪拌機攪勻，她亦即場試飲，大讚好味！

去年8月馮盈盈曾曬出一張穿上小背心襯短裙的照片，大曬小蠻腰同長腿，打扮與Barbie一樣，但就被指過瘦，顯得頭大身細。（IG@crystalfyy）

馮盈盈曾拍片分享節食減肥心得，教大家瘦腰。（YouTube影片截圖）

馮盈盈腰圍只得21.5吋！（YouTube影片截圖）

FYY自製的特調XS特飲，原來就是她的瘦腰秘訣。（YouTube影片截圖）

小蠻腰！（IG@crystalfyy）

仲有腹肌！（IG@crystalfyy）