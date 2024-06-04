黃澤鋒老婆52歲「超高齡產婦」生女險中風　被同學取笑媽媽年紀大

前TVB藝人黃澤鋒今年已經踏入57歲，他最近上ViuTV節目《不一樣的爸媽》的訪問大談與同齡太太陳麗麗結婚一事，以及對方當年以52歲「超高齡產婦」誕下女兒黃熙恩（小黃妃）的慘痛經歷。他透露太太曾經在剖腹產子期間，一度妊娠毒血爆發，試過昏迷不醒差點中風，不過後來經過三小時的搶救脫離生命危險，至今他們一家三口依然相當幸福！

黃澤鋒最近上ViuTV節目《不一樣的爸媽》的訪問大談與同齡太太陳麗麗結婚一事。（節目截圖）

在節目中陳麗麗對於當年以「超高齡產婦」一事，她回應沒有理會外界的反應，一心想着的只是老公，而澤鋒則說：「人哋點講我控制唔到，只係諗太太嘅心理係點樣控制，我乜都做唔到，佢嘅辛苦我又唔知，唯一係喺心理上點樣支持佢。」

陳麗麗對於當年以「超高齡產婦」一事，她回應沒有理會外界的反應。（節目截圖）

另外小黃妃在節目中透露曾經被同學仔取笑媽媽年紀大的問題，她直言：「係呀，媽媽就喺度唔開心，我同佢講次次都係咁，我都唔知佢叫乜名，下次一見到我就鬧佢。（有冇安慰媽媽？）有呀，其實媽媽都唔老呀，仲好靚女。」她更在節目展示豪邁真性情的一面，選擇「楝高對腳」，她坦言平常怕爸爸多個媽媽，並表示：「爹爹係最惡嗰個，媽媽冇咁惡，我咪聽爹爹講嘢囉！」

黃澤鋒女兒小黃妃在節目中透露曾經被同學仔取笑媽媽年紀大的問題。（節目截圖）

黃澤鋒女兒小黃妃更在節目展示豪邁真性情的一面。（節目截圖）

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