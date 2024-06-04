黃澤鋒老婆52歲「超高齡產婦」生女險中風 被同學取笑媽媽年紀大
撰文：張祖銘
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前TVB藝人黃澤鋒今年已經踏入57歲，他最近上ViuTV節目《不一樣的爸媽》的訪問大談與同齡太太陳麗麗結婚一事，以及對方當年以52歲「超高齡產婦」誕下女兒黃熙恩（小黃妃）的慘痛經歷。他透露太太曾經在剖腹產子期間，一度妊娠毒血爆發，試過昏迷不醒差點中風，不過後來經過三小時的搶救脫離生命危險，至今他們一家三口依然相當幸福！
在節目中陳麗麗對於當年以「超高齡產婦」一事，她回應沒有理會外界的反應，一心想着的只是老公，而澤鋒則說：「人哋點講我控制唔到，只係諗太太嘅心理係點樣控制，我乜都做唔到，佢嘅辛苦我又唔知，唯一係喺心理上點樣支持佢。」
另外小黃妃在節目中透露曾經被同學仔取笑媽媽年紀大的問題，她直言：「係呀，媽媽就喺度唔開心，我同佢講次次都係咁，我都唔知佢叫乜名，下次一見到我就鬧佢。（有冇安慰媽媽？）有呀，其實媽媽都唔老呀，仲好靚女。」她更在節目展示豪邁真性情的一面，選擇「楝高對腳」，她坦言平常怕爸爸多個媽媽，並表示：「爹爹係最惡嗰個，媽媽冇咁惡，我咪聽爹爹講嘢囉！」
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