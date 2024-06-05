何家勁公開加入明星足球隊3大條件︰不是說你是明星就一定能入隊

由譚詠麟（阿倫）、陳百祥（阿叻）、黃日華、何家勁、關禮傑、張兆輝及羅家英等為骨幹的香港明星足球隊，人腳鼎盛，近年他們頻頻穿州過省，四出踢友誼賽，在內地有極高人氣和知名度，每到之處都深受當地市民歡迎。

香港明星足球隊日前又到汕頭作賽。（微博圖片）

球隊靈魂人物譚詠麟賽前鼓勵球員。(小紅書)

一眾骨幹球員，包括：何家勁、關禮傑、張兆輝及羅家英等。（小紅書）

日前，香港明星足球隊又出征前往汕頭，對陣擁有多名內地足球名宿的廣東萬力名人足球隊，雖然比賽中一度下大雨，但一班明星球員依然非常落力，雙方最後1比1握手言和。

雖然比賽期間下大雨，但無阻大家的熱情。（小紅書）

全身濕透。（小紅書）

最後大家握手言和。（小紅書）

隨著香港明星足球隊愈來愈受到關注，外界都好奇要入隊要具備什麼條件呢？何家勁日前就在社交網講給大家知。他表示身邊很多朋友都很想加入明星隊，有些朋友偶爾有機會就給他們來跟隊玩一玩，「很多新來的球員，不是開玩笑，還要經過一段時間，再考驗一下，才能決定能不能讓你加入明星隊，不是說你真的是一個明星，你就一定能加入明星隊的。」

何家勁透露加入明星足球隊條件。（小紅書）

何家勁直言不是說你是明星就一定能入隊。（小紅書）

要符合3個條件，包括合群。（小紅書）

何家勁指加入明星隊是好玩，而且難得大家都合群和融洽，還有一個最重要的是：「用廣東話來講，就是加入到明星隊『冇人扮嘢』架。」他又言非常認同譚詠麟之前所講的，娛樂圈肯定有「大細超」的，但明星隊就沒有，「明星隊靠的就是『大超』（資深藝人），帶著那些『小超』，這個說得太好了。」

還有融洽。（小紅書）

最重要「冇人扮嘢」。（小紅書）