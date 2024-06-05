視帝與粉絲拼桌用餐生圖流出狀態驚人　被爆與細13年嬌妻超甜互動

現年47歲的無綫視帝陳展鵬憑劇集《逆天奇案2》中飾演的許浚森，深受觀眾歡迎和愛戴，獲得不少正面的迴響和評價。最近陳展鵬飛到新加坡演出登台，與當地的觀眾以音樂交流，亦因此有不少網民在當地一些地方偶遇到他。繼早前有網民在小紅書分享陳展鵬於新加坡環球影城出現，日前又有網民分享，表示與陳展鵬拼桌用餐，不過這次就是在香港。

陳展鵬與2016年落選港姐單文柔在2018年結婚，翌年誕下千金Quinta（小豬比）。(IG圖片)

陳展鵬憑最近播出的電視劇劇集《逆天奇案2》中飾演的許浚森，深受觀眾歡迎和愛戴。(資料照片）

陳展鵬與粉絲合照，驚現膠面。（小紅書截圖）

陳展鵬同小朋友合照。（小紅書截圖）

該名網民以「HK拼桌緣分！」，留言寫道：「吃泰餐拼桌遇到陳展鵬啦！前幾天閨蜜剛在新加坡偶遇他還拍了合照，沒想到這麽巧就到我啦。居然一起拼桌吃飯，我直接拿著閨蜜和他的合照問他是不是本人，他還跟我們寒暄了幾句，問我們來香港待多久（照片我只p了自己，他是完全原相機直出）。」該名博主又大讚陳展鵬表示：「本人很高很帥很出挑，很年輕，完全沒皺紋，年輕到不是很敢認，跟我像同齡人。」

陳展鵬keep得好好。

而當日陳展鵬的老婆，細他13年的單文柔亦有同行，博主大讚她：「超美的」又大爆他們夫妻倆的甜蜜互動：「陳還喂老婆吃的，兩個人很甜很低調，他們吃完時單幫我們拍了合照，我和男友一人截了圖就得到了單人合照 還說下次新加坡再見。」網民都讚陳展鵬很帥很有型，但卻有網民問道：「點解又一陣亞視味的？」即惹來其他網民反擊：「又如何呢？唔係都係藝人？九唔搭八」。

陳展鵬與網民拼桌食泰菜。(小紅書)

單文柔慶祝34歲生日。(IG圖片)

單文柔。(IG圖片)

陳展鵬與單文柔4歲女兒陳諾瑤（小豬比）相當可愛。（IG：@rucochan）

單文柔仲係少女感十足。（IG：@smyphoebe）