余毓興入稟控告張栢芝誹謗　將公開證據望能面對面進行世紀大對質

張栢芝前經紀人余毓興日前推出新歌《以犬之名》力數張栢芝，引起娛樂圈及各方傳媒關注。張栢芝一方除發表聲明，並與6月3日入稟高等法院，指余毓興新歌及一系列相關報道內容誹謗，要求法庭下令移除不實言論，禁止再行發佈，並追討賠償及要求書面道歉。今日（5日）余毓興向傳媒透露，已正式委託律師向香港高院完成入稟控告張栢芝誹謗。

張栢芝與前經理人余毓興反面收場。（VCG）

余毓興向傳媒透露，已正式委託律師向香港高院完成入稟控告張栢芝誹謗。

余毓興表示：「大家好，我是余毓興。今日我已正式委託律師向香港高院完成入稟控告張栢芝誹謗的程序。針對張栢芝近日在媒體上發佈虛假不實的聲明，已嚴重損害本人的聲譽和公眾形象，所以在提出入稟控告張栢芝之餘，本人余毓興將被迫陸續公佈相關證據，以還清白！本人現正在海外進行錄製音樂作品的工作，未來幾日將親自飛回香港，向媒體和大眾陸續公開相關證據。同時也非常期待在香港與張栢芝小姐面對面進行一場世紀大對質，讓媒體和公眾來做一場史無前例的大審判！既然張栢芝小姐冥頑不靈，那就讓事實的真相將她的遮羞布一塊一塊撕下！最後，在我未能飛回香港提供證據之前，我想透過媒體請問張栢芝，你從2013年8月至2015年玩失蹤為止，在這段期間，你在聲明中聲稱本人余毓興不是你的全球經理人，並偽造公章以你經理人身份私自擅自簽約，那請問你在這段時間，你的經理人又是誰呢？所有的工作又是誰接洽後簽名蓋章呢？」