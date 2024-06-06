「港版羅拉」自爆被迫上內地相睇節目　首揭後續發展：三觀不合

有「港版羅拉」之稱的運輸工人朱芊佩（小朱）在2017年被網民拍下其搬貨時的照片，因樣貌清秀而爆紅，當時被傳媒爭相報道，更封她為「運輸界羅拉」、「最美搬運工」等，她亦因而獲得不少拍攝廣告的機會，之後更紅到內地，但近年她已沒有再亮相幕前，繼續從事送貨工作。早前有一位攝影師在街頭偶遇朱芊佩，並影低她工作時的身影，朱芊佩在訪問中除了分享近況之外，亦首度回應當初參加相睇節目後的感情發展！

朱芊佩（小朱）在2017年被網民拍下其搬貨時的照片，因樣貌清秀而爆紅。（視覺中國）

運輸工人朱芊佩（小朱）有「港版羅拉」之稱。（資料圖片）

當時被傳媒爭相報道。（資料圖片）

一度活耀在演藝圈中。（IG圖片）

曾與林子祥拍攝宣傳片。（IG圖片）

曾擔任譚詠麟歌曲MV女主角。（微博圖片）

「港版羅拉」更紅到內地，曾獲邀拍攝節目《送一百位女孩回家2》。（節目截圖）

《送一百位女孩回家2》。（節目截圖）

片中所見，朱芊佩身穿黑色背心短褲同登山靴，頸上有一條汗巾，簡單紥起頭髮，戴上眼鏡，見她將一箱箱重貨搬來搬去，大汗疊細汗，相當令人敬佩。雖然因搬貨搞到成身都是灰塵，但朱芊佩仍面對鏡頭甜笑，笑笑口繼續搬貨。朱芊佩多年來一直堅持搬運工作，自食其力，她自言曾試過不同工作，包括文員、酒店前台、物業管理、清潔工，甚至掃街、洗巴士等，但最後還是選擇繼續做搬運工。

早前有一位攝影師在街頭偶遇朱芊佩，並影低她工作時的身影。（影片截圖）

繼續從事送貨工作。（影片截圖）

手臂肌肉！（影片截圖）

眼鏡Look。（影片截圖）

雖然因搬貨搞到成身都是灰塵，但朱芊佩仍面對鏡頭甜笑，笑笑口繼續搬貨。（影片截圖）

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朱芊佩當年爆紅後曾一度活耀在演藝圈中，但近年已回歸平淡生活，她直言未能適應幕前工作：「太難了，當時在跟經紀人合作的時候，我也在做這個（搬運）工，可能有時候電話就聽不到啊，經紀人就幫我推掉了很多東西。我表達能力很有問題我覺得，還有我未必承受得了那種壓力，我看有些明星啊，紅了之後，他們無論做什麼都好像被人家盯着一樣，會不會就變得一點隱私都沒有，那樣就沒有自由了啊。」

朱芊佩當年爆紅後曾一度活耀在演藝圈中，但近年已回歸平淡生活，她直言未能適應幕前工作。（影片截圖）

未必承受得到壓力。（影片截圖）

朱芊佩2019年獲邀參加內地節目《新相親大會》，她在節目中大變身後登場，相當有氣質，更與身高186cm、內地主持人榮迪申配對成功，但今次她就自爆當初上節目非自己本意：「逼上去的，他們就是說要我上去，就拍完聊了兩句天發現好像三觀不合吧。（節目之後沒有在一起交往？）沒有，就節目之後就坐下來聊了幾句吧。（就拜拜了？）對。」最後朱芊佩自言希望能擁有一個自己的車隊，實現精神同經濟上的獨立：「我喜歡我的工作，流自己的汗，吃自己的飯，很踏實，但我不可以倒下，因為我倒下就沒有人撐我！」網民紛紛留言大讚她態度真誠，做人踏實，令人敬佩！

朱芊佩2019年獲邀參加內地節目《新相親大會》，她在節目中大變身後登場，相當有氣質。（影片截圖）

與身高186cm、內地主持人榮迪申配對成功。（影片截圖）

自爆是被迫上節目。（影片截圖）

同對方三觀不合。（影片截圖）

並沒有正式交往。（影片截圖）

希望有自己的車隊。（影片截圖）

熱愛唱歌。（影片截圖）

自食其力。（影片截圖）

令人敬佩！（影片截圖）